Ρεύμα: Τα τιμολόγια για τον Μάιο

Μειωμένα είναι τα τιμολόγια ρεύματος των προμηθευτών για τον Μάιο του 2023.

Μειώσεις στις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για το Μάιο ανακοίνωσε η πλειονότητα των προμηθευτών ρεύματος, σε συνέχεια των ανακοινώσεων της ΔΕΗ η οποία επίσης προχώρησε σε μείωση του τιμολογίου.

Τα τιμολόγια του επόμενου μήνα διαμορφώνονται πολύ κοντά στο στόχο που θέτει η κυβέρνηση για τις τελικές χρεώσεις των καταναλωτών.

Οι χρεώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθώς και στο παρατηρητήριο τιμών.

Αναλυτικότερα οι νέες χρεώσεις είναι:

ΔΕΗ: 15,9 σεντς ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες (έναντι 16,5 σεντς τον Απρίλιο) και 17,1 σεντς για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες (από 17,7 σεντς τον Απρίλιο). Για το νυχτερινό ρεύμα η χρέωση θα είναι 11,8 σεντς, από 12,4 τον Απρίλιο.

Protergia Οικιακό Value: 13,96 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 14)

Ήρων PROTECT 4 Home: 18,7 σεντς ανά κιλοβατώρα

Elpedison Economy: 12,5 σεντς ανά κιλοβατώρα (αμετάβλητο)

NRG on time: 14 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 16,4)

Watt&Volt Value: 13,96 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 14)

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας MAXI Free: 13,9 σεντς ανά κιλοβατώρα (αμετάβλητο)

Volterra: 18,8 σεντς ανά κιλοβατώρα (αμετάβλητο)

Zenith Home Now: 11,5 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 11,9)

Volton Home: 16,63 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 17,26)