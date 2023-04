Πολιτική

Αργολίδα - Μητσοτάκης: H “κυβέρνηση ηττημένων” είναι “πολιτική τερατογένεση”

Για υπόγειες συναλλαγές και φαντασιώσεις ενόψει της κάλπης, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, από την Αργολίδα, όπου παρέστη στην υπογραφή σύμβασης για αυτοκινητοδρόμους.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το πρωί το Ναύπλιο και τις Μυκήνες, όπου συνομίλησε με πολίτες, παρέστη στην υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του οδικού άξονα που θα συνδέσει το δίκτυο της Αργολίδας με τον αυτοκινητόδρομο Α7 «Μορέας», ο οποίος αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» της Πελοποννήσου, και επισκέφτηκε το σημείο όπου θα αναπτυχθεί ένα ακόμα έργο υποδομής, η μαρίνα Ναυπλίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Μαξίμου, «Θέλουμε να μιλάμε για τον απολογισμό του έργου μας, διότι αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο αξιοπιστίας για να μας πιστέψουν οι πολίτες ότι και αυτά τα οποία θα σας πούμε ότι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία, όντως θα τα υλοποιήσουμε», δήλωσε ο Πρωθυπουργός στις Μυκήνες, απευθυνόμενος σε πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχτούν.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ ήσυχος με τη συνείδησή μου, καθώς ξεκινώ αυτή τη νέα περιοδεία στον ελληνικό λαό για να του ζητήσω να υπογράψουμε και πάλι τη νέα συμφωνία αλήθειας για τις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με την ελληνική κοινωνία. Κρατήσαμε το σκάφος της χώρας σταθερό και ασφαλές εν μέσω πρωτοφανών κρίσεων. Και ταυτόχρονα υλοποιήσαμε όλους τους κεντρικούς πυλώνες του προεκλογικού μας προγράμματος. Και συγκρίνετε αυτή την πορεία αυτής της τετραετίας σε σχέση με το τι είχε γίνει την προηγούμενη τετραετία. Με τις υποσχέσεις περί σκισίματος των μνημονίων που οδήγησαν σε τρίτο μνημόνιο, με την επέλαση των φόρων, με την διάλυση της μεσαίας τάξης», πρόσθεσε.

«Επιδιώκουμε τη σύγκριση για το έργο μας. Δεν επιδιώκουμε ούτε τη σύγκρουση, ούτε την τοξικότητα».

«Είμαστε εδώ λοιπόν, ανά πάσα στιγμή για να κριθούμε και να συγκριθούμε. Δεν επιδιώκουμε ούτε τη σύγκρουση, ούτε την τοξικότητα. Αφήνουμε τους αντιπάλους μας να βουλιάξουν στους δύσοσμους λάκκους, τους οποίους οι ίδιοι έσκαψαν. Εμείς δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε σε αυτήν την τακτική. Ούτε πρόκειται ποτέ να χαρακτηρίσουμε ολόκληρες παρατάξεις με χυδαία και υβριστικά hashtag λόγω της συμπεριφοράς κάποιων στελεχών τους. Αυτοί τα έκαναν για εμάς. Μη ξεχνιόμαστε όμως. Αυτοί τα έκαναν για εμάς, όταν κατηγορούσαν μία ολόκληρη παράταξη ότι δήθεν είμαστε παιδεραστές και βιαστές και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε από συμπεριφορές κάποιων μεμονωμένων ανθρώπων.

Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σ’ αυτό το παιχνίδι και θα σας ζητήσω στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, όσο γίνεται αυτού του είδους την τοξικότητα να την αποφύγουμε. Δεν την θέλουν οι πολίτες. Δεν θέλουν αυτήν την αντιπαράθεση. Οι πολίτες έχουν προβλήματα. Ξέρουν πολύ καλά ότι η χώρα δεν μετατράπηκε σε παράδεισο. Δεν σας έταξα θαύματα, όταν εκλέχθηκα το ’19. Υποσχέθηκα σκληρή δουλειά και μετρήσιμα αποτελέσματα και μπορούμε αυτή τη στιγμή να είμαστε υπερήφανοι ότι αυτά τα οποία τάξαμε, τα υλοποιήσαμε.

Έχει μια σημασία λοιπόν, καθώς από αύριο θα ξεκινήσει και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Τα στελέχη μας να μιλήσουν για το έργο μας και βέβαια να παρουσιάσουν και το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία, για το πώς θα συνεχίσουμε στο δρόμο της ανάπτυξης, για το πώς θα αυξήσουμε τους μισθούς και τα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες, για το πώς θα επενδύσουμε στην υγεία μας, η οποία χρειάζεται μία δραστική παρέμβαση έτσι ώστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να γίνει αντάξιο των προσδοκιών σας. Το πώς θα στηρίξουμε ακόμα παραπάνω τον πρωτογενή τομέα. Το πώς θα κάνουμε πράξη την περιφερειακή ανάπτυξη», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

«Αυτοδύναμη Ελλάδα ή πολιτική τερατογένεση;»

«Για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και να αντιπαρατεθούμε με επιχειρήματα. Και είμαι πια σίγουρος ότι το βράδυ της 21ης Μαΐου θα υπάρχει ένας μεγάλος νικητής στις εκλογές, γιατί πολύ απλά σήμερα υπάρχει μόνο μία αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης: Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδύναμη Ελλάδα, με αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.

Όλες οι υπόλοιπες προτάσεις που ακούω χάνονται στους διαδρόμους υπόγειων συναλλαγών, φαντασιώσεων περί προοδευτικών διακυβερνήσεων, «κυβέρνησης ηττημένων». Προσέξτε το αυτό πολύ καλά: δύο κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν δίστασαν χθες να πουν ότι «βεβαίως και δεύτεροι να είμαστε, ηττημένοι δηλαδή, θα προσπαθήσουμε, αν βγαίνουν τα κουκιά, να κάνουμε κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και με το ΜέΡΑ25». Και όταν ο ίδιος ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης λέει ότι αυτό αποκλείεται να γίνει, σας το λέω, δεν πιστεύω ούτε μία λέξη από αυτά τα οποία λέει ο κ. Τσίπρας.

Εάν τα κουκιά βγαίνουν, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα επιχειρήσει μια τέτοιου είδους «πολιτική τερατογένεση», παρακάμπτοντας το πρώτο κόμμα και προσπαθώντας να σχηματίσει μία κυβέρνηση, προσέξτε τώρα, με Πρωθυπουργό τον Τσίπρα, Υπουργό Οικονομικών πάλι τον Βαρουφάκη, ενδεχομένως Κυβερνητικό Εκπρόσωπο τον Αντώναρο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να δούμε.

Όμως, αυτό το ενδεχόμενο μαθηματικά πρέπει να το αποτρέψουμε και ο μόνος τρόπος να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο, είναι με το να είναι ισχυρή η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη κάλπη της 21ης Μαΐου και αυτό θα πετύχουμε. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, αυτό το οποίο άκουσα, να νοικοκυρέψουμε κι άλλο τη χώρα.

Βάλαμε σε τάξη πολλά ζητήματα αυτή την τετραετία. Αντιμετωπίσαμε πρωτοφανείς προκλήσεις: πανδημίες, μεταναστευτικές κρίσεις, έναν επιθετικό γείτονα, ένα πόλεμο στην Ουκρανία, μία παγκόσμια κρίση ακρίβειας. Στηρίξαμε τους πολίτες και ειδικά τους πιο αδύναμους και μπορέσαμε και το κάναμε επειδή ακριβώς η οικονομία αναπτυσσόταν γρήγορα, δημιουργούσαμε πλεόνασμα ανάπτυξης, το οποίο επιστρέφαμε στους πολίτες με τρόπο πάντα δίκαιο. Διότι δε θέλω να ξεχνάτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη της χώρας και ως λαϊκή παράταξη οφείλει να στηρίζει όλους τους συμπολίτες μας, πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες. Και το κάναμε πράξη, γιατί αυτό σημαίνει πραγματική κοινωνική, προοδευτική πολιτική», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το δίλημμα των εκλογών: Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω;»

«Αυτό το οποίο συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο, τελικά έχει αποτύπωμα σε τοπικό επίπεδο, στο εισόδημα της καθεμιάς και του καθενός από εσάς. Γι΄ αυτό και είναι τόσο σημαντικό αυτή η αναπτυξιακή τροχιά της χώρας να συνεχιστεί και να μην βγούμε από αυτήν την πορεία για να μην επιστρέψουμε πίσω σε εποχές τις οποίες θέλουμε να ξεχάσουμε.

Γι΄ αυτό και κλείνοντας, θέλω να σας πω με πολύ απλά λόγια ότι το δίλημμα των εκλογών είναι πολύ σαφές: Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; Θα συνεχίσουμε σε μια εποχή όπου θα στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα, θα αυξάνουμε τους μισθούς, θα μειώνουμε τους φόρους ή θα γυρίσουμε σε μια εποχή όπου θα τσακίσουμε πάλι στη φορολογία τους αγρότες, τη μεσαία τάξη;

Θα συνεχίσουμε σε μια πορεία μιας Ελλάδας ισχυρής, η οποία προστατεύει τα σύνορά της ή θα γυρίσουμε στις εποχές των ανοιχτών συνόρων και «της θάλασσας η οποία δεν έχει καν σύνορα»;

Θα συνεχίσουμε να είμαστε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη; Μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση η οποία να μπορεί να διεκδικεί και να υποστηρίζει τα εθνικά της συμφέροντα ή θα προσερχόμαστε πάντα στην Ευρώπη ως επαίτες για να διαπραγματευόμαστε προγράμματα στήριξης στα οποία -ακούστε το αυτό, φίλες και φίλοι, νομίζω έχει την ξεχωριστή του σημασία.

Μετά βεβαιότητας, εάν ο κ. Τσίπρας κέρδιζε ποτέ τις εκλογές, που δεν θα γίνει, αλλά αν τις κέρδιζε τις εκλογές και επιχειρούσε να εφαρμόσει το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο έχει εξαγγείλει, η χώρα θα χρεοκοπούσε εντός ενός μήνα. Θα ξαναγυρνούσαμε πίσω στα μνημόνια, σε εποχές τις οποίες έχουμε αφήσουμε πίσω οριστικά. Του λέμε, «όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρουμε».

Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, με τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Έργα με αναπτυξιακό πρόσημο

Στο Ναύπλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το σημείο στο παραλιακό μέτωπο όπου θα κατασκευαστεί μέσω ΣΔΙΤ η μαρίνα της πόλης.

«Έχουμε επενδύσει πολύ στον γαλάζιο τουρισμό συνολικά ως χώρα. Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα και στο Ιόνιο που γίνονται αντίστοιχες σημαντικές επενδύσεις. Αλλά εδώ για το Ναύπλιο, μια πόλη με τόσο μεγάλη ιστορική σημασία για την πατρίδα μας, για έναν φυσικό τουριστικό προορισμό 12 μήνες το χρόνο, αυτή η μαρίνα πιστεύω θα προσθέσει πολύ σημαντική αναπτυξιακή δυναμική. Και, όπως είπατε, ουσιαστικά δεν θα εξυπηρετήσει μόνο το Ναύπλιο αλλά όλη την ευρύτερη περιοχή. Μια επένδυση η οποία θα είναι σύγχρονη, φιλική προς το περιβάλλον, όπως βλέπω και όπως επιβάλλουν πια όλες οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Το έργο, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προβλέπει την κατασκευή τουριστικής μαρίνας χωρητικότητας άνω των 200 θέσεων, με δυνατότητα σε αυτή ελλιμενισμού σκαφών μήκους 8 έως 12 μέτρα. Η επένδυση, σε πρώτη φάση, εκτιμάται σε 25 εκατομμύρια ευρώ, και θα καλύψει θαλάσσια έκταση 73 στρεμμάτων, ενώ παράλληλα προβλέπει ανάπλαση της ευρύτερης χερσαίας ζώνης.

Ο Πρωθυπουργός παρέστη νωρίτερα στην τελετή υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης για το συνδετήριο οδικό τμήμα στην περιοχή των Δερβενακίων, μέσω του οποίου θα ολοκληρωθεί η απρόσκοπτη διασύνδεση των δρόμων και των πολιτιστικών πόλων της Αργολίδας με το εθνικό δίκτυο.

«Ξέρω ότι ήταν μια μεγάλη εκκρεμότητα για την Αργολίδα, ένα κομμάτι δρόμου που δεν ήταν καθόλου ασφαλές και σε αγαστή συνεννόηση με την Περιφέρεια, λύνουμε και αυτήν την εκκρεμότητα. Υπογράφουμε σήμερα τις σχετικές συμβάσεις, έτσι ώστε το έργο να ξεκινήσει άμεσα και σε δύο χρόνια από τώρα να μπορεί να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση προς την Αργολίδα. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό για το Άργος, για το Ναύπλιο, για τις Μυκήνες, για όλη την ανάπτυξη της περιοχής. Μια τελευταία εκκρεμότητα εδώ όσον αφορά τα βασικά οδικά δίκτυα της περιοχής, η οποία και αυτή επιλύεται. Oπότε να επαναλάβω για μία ακόμη μία φορά την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε συνολικά με την Περιφέρεια», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης.

Ο άξονας, μήκους 7 χιλιομέτρων, συνιστά μέρος της Νέας Επαρχιακής Οδού Ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων. Θα βελτιώσει ουσιαστικά την οδική ασφάλεια με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα, θα διευκολύνει τις μετακινήσεις προς τη Στερεά Ελλάδα, την κεντρική και τη νότια Πελοπόννησο, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην τουριστική και ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 37,2 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ορίζοντα διετίας.

