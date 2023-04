Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις, τα απρόσμενα γεγονότα και τα λάθη (βίντεο)

Για “δύσκολες” και απρόβλεπτες ημέρες έκανε λόγο η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για μια «ημέρα με πολλά απρόσμενα γεγονότα», έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Παρασκευή.

Η αστρολόγος εξήγησε ότι «ο Ουρανός, είναι ένας πλανήτης που δεν μπορεί να ξέρεις τι θα σου φέρει. Σήμερα μαζί με τον Σελήνη και τον Ερμή, μπορεί να φέρει τα απρόσμενα γεγονότα»

«Έχουμε την έκλειψη και έναν ανάδρομο Ερμή μέχρι τις 15 Μαΐου, που μπορεί να φέρει λάθη και παρεξηγήσεις, γι’ αυτό στην επικοινωνία θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





