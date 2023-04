Πολιτική

Τσίπρας: Η αλλαγή στην Ελλάδα θα είναι σημαντική για όλη την Ευρώπη

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από την συνάντηση του με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, στο Βερολίνο. Τι απαντά το Μαξίμου.

Με τον Καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς συναντήθηκε σήμερα στο Βερολίνο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Τσίπρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είχα την ευκαιρία να κουβεντιάσω σήμερα με τον Καγκελάριο Σολτς για τις οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω το σχέδιό μου για μια προοδευτική κυβέρνηση στην Ελλάδα που θα αναλάβει το δύσκολο έργο της ανάταξης της οικονομίας και της στήριξης της κοινωνίας. Που θα επαναφέρει στην Ελλάδα τους κανόνες του κράτους δικαίου και θα αφήσει πίσω τις πελατειακές πρακτικές της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας. Ένα σχέδιο που στόχο έχει τη μείωση των ανισοτήτων, ένα σχέδιο που στόχο έχει την στήριξη της πραγματικής οικονομίας, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, στοχευμένες ξένες επενδύσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, αλλά και την ανακατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να συμπεριληφθούν και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς βέβαια και τη στήριξη του κοινωνικού κράτους και ιδιαίτερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ταυτόχρονα, είχα την ευκαιρία να του παρουσιάσω τις θέσεις μας για την εξωτερική πολιτική. Την ανάγκη να ξαναγίνει η Ελλάδα πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Και βεβαίως να προχωρήσουμε σε μια νέα ευρωτουρκική ατζέντα, η οποία θα περιλαμβάνει και την ελληνοτουρκική θετική ατζέντα με σαφείς, όμως, κόκκινες γραμμές και την προοπτική της επίλυσης των διαφορών μας στην Χάγη.

Τέλος, είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τονίσαμε την ανάγκη της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων και σε κάθε χώρα ξεχωριστά αλλά και στο ευρωκοινοβούλιο, ιδιαίτερα δε σε μια περίοδο όπου η δεξιά συνεργάζεται με την ακροδεξιά σε μια σειρά από χώρες και αυτό αποτελεί μια μεγάλη απειλή για την Ευρώπη.

Πιστεύω ότι οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να δώσουν διέξοδο και οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας στην Ελλάδα είναι μια τέτοια μάχη, ανάμεσα στην πρόοδο και την συντήρηση. Και η αλλαγή που θα έρθει στην Ελλάδα θα είναι μια σημαντική εξέλιξη για όλη την Ευρώπη».

Απαντώντας στον Αλ΄λεξη Τσίπρα, σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, αναφέρεται:

«Ο κ. Τσίπρας επαναλαμβάνει κατά γράμμα όσα έκανε και το 2014. Περιφέρεται ανά την Ευρώπη, συκοφαντώντας και δυσφημώντας την Πατρίδα του, κινούμενος από προσωπικό μένος για τον Πρωθυπουργό και εργαλειοποιώντας τα πάντα στο όνομα των εντυπώσεων στο φανατικό του κοινό. Η εικόνα της Ελλάδας όμως και η αντίληψη της διεθνούς κοινής γνώμης έχει αλλάξει πια. Από την απόλυτη ανυποληψία του 2015-2019, η Ελλάδα του 2023 εκτιμάται διεθνώς, ως παράγοντας σταθερότητας, σε κάθε επίπεδο, και ως χώρα που συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησαν όλες οι μεγάλες παγκόσμιες κρίσεις. Η επιτυχία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο διεθνές προσκήνιο μεταφράζεται σε επενδύσεις και γεωστρατηγική ισχύ, με άμεσο όφελος για τους Έλληνες πολίτες. Η Ελλάδα πάει μπροστά, δυνατά και σταθερά».





