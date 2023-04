Παράξενα

Revenge porn - Κως: Τον βιντεοσκόπησε γυμνό και του ζήτησε 7500 ευρώ για να μη το διαρρεύσει

Ο 45χρονος δεν ενέδωσε στις χρηματικές απαιτήσεις, αλλά προχώρησε αμέσως σε καταγγελία.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Άλλη μία υπόθεση revenge porn έρχεται στο "φως". Αυτή τη φορά σοκάρει το νησί της Κω μετά από καταγγελία 45χρονου άνδρα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 45χρονος δέχτηκε αίτημα φιλίας στο Facebook από άτομο με στοιχεία προφίλ Μ.Κ., η οποία στη μεταξύ τους βιντεοκλήση του ζήτησε να εμφανιστεί γυμνός στην κάμερα.

Ο 45χρονος το έκανε και αμέσως η γυναίκα τερμάτισε τη βιντεοκλήση. Στη συνέχεια, τον απείλησε ότι εάν δεν του καταβάλει 7.500 ευρώ θα διαρρεύσει το βίντεο στους φίλους του και στα μέλη της οικογένειάς του.

Ο 45χρονος δεν υπέκυψε στον εκβιασμό και προχώρησε στην καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές, που σχημάτισαν δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

