Βρετανία: Παραίτηση Υπουργού μετά από έρευνα για εκφοβισμό

Τι αναφέρει στην ανακοίνωση της παραίτησης του, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βρετανίας και υπουργός Δικαιοσύνης Ντόμινικ Ράαμπ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του, μετά το πόρισμα ανεξάρτητης έρευνας που διεξήχθη έπειτα από καταγγελίες εις βάρος του για εκφοβισμό.

Ο δικηγόρος Άνταμ Τόλι Κ.Σ. ερευνούσε επί μήνες τις καταγγελίες που είχαν γίνει εις βάρος του Ράαμπ από εργαζόμενους σε κυβερνητικές υπηρεσίες, οι οποίοι τον κατηγορούσαν για εκφοβισμό. Την έρευνα είχε ζητήσει ο ίδιος ο πρώην υπουργός τον Νοέμβριο μετά τις οκτώ επίσημες καταγγελίες που είχαν γίνει εις βάρος του από κυβερνητικούς αξιωματούχους στα υπουργεία Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, όπως και στο υπουργείο αρμόδιο για το Brexit.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ έλαβε το πόρισμα της έρευνας χθες Πέμπτη, αλλά προς το παρόν δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.

Σε επιστολή του προς τον Σούνακ, που αναρτήθηκε στο Twitter, ο Ράαμπ εκτίμησε ότι η έρευνα δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο.

«Θα ενθαρρύνει τις ψευδείς καταγγελίες εις βάρος υπουργών και θα αποθαρρύνει όσους ηγούνται της αλλαγής εκ μέρους της κυβέρνησής σας και τελικά του βρετανικού λαού», σημείωσε στην επιστολή του.

«Ζήτησα να διεξαχθεί έρευνα και είχα δεσμευθεί ότι θα παραιτηθώ, αν κατέληγε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε εκφοβισμός (εκ μέρους μου). Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να τηρήσω τον λόγο μου», υπογράμμισε ο Ράαμπ.

Προς το παρόν τα συμπεράσματα της έρευνας δεν έχουν γίνει γνωστά, αν και ο Βρετανός πολιτικός επιμένει ότι θέτει πολύ χαμηλά τον πήχη για τον «εκφοβισμό».

Ο ίδιος αναφέρει ότι η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ποτέ δεν έβρισε, φώναξε ή εκφόβισε κάποιον σωματικά στη διάρκεια τεσσεράμισι ετών. Παράλληλα απορρίφθηκαν όλες τις καταγγελίες εις βάρος του, «εκτός από δύο», τις οποίες εξακολουθεί να χαρακτηρίζει «ψευδείς».

Στην επιστολή του ο Ράαμπ υπογραμμίζει ότι «οι υπουργοί θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν άμεση επίβλεψη στους ανώτερους αξιωματούχους σε περιπτώσεις κρίσιμων διαπραγματεύσεων».

Πρόκειται για τον τρίτο υπουργό που απομακρύνεται από την κυβέρνηση Σούνακ: ο Γκάβιν Γουίλιαμσον, υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον Νοέμβριο μετά τις καταγγελίες εις βάρος του για εκφοβισμό. Τον Ιανουάριο ο Βρετανός πρωθυπουργός απέπεμψε τον επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος Ναντίμ Ζαχάουι αφού παραβίασε τον υπουργικό κώδικα αποκρύπτοντας φορολογικά του στοιχεία.

Ο ίδιος ο Σούνακ ερευνάται από την εποπτική αρχή του κοινοβουλίου, η οποία εξετάζει αν δήλωσε τις μετοχές της συζύγου του σε μια εταιρεία διαχείρισης παιδικών σταθμών, η οποία θα ωφεληθεί από μια νέα κυβερνητική πολιτική.

