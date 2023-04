Κοινωνία

Αγκαλιά - παγίδα "ξάφριζε" ανυποψίαστους περαστικούς

Πως η γυναίκα κατάφερνε να "βάλει μέσα στα χέρια της" τους διαβάτες, που δεν προλάβαιναν καν να δουν πόσο γρήγορα τους "ξαλάφρωνε".

Με μία αιφνιδιαστική όσο και σφιχτή αγκαλιά, 34χρονη ξάφριζε ανυποψίαστα θύματα που περπατούσαν στο δρόμο!

Τους αποσπούσε, με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις, χρήματα, χρυσές αλυσίδες και τραπεζικές κάρτες.

Με τη συνδρομή δύο ακόμη συνεργών της, κατηγορείται ότι με τον συγκεκριμένο τρόπο διέπραξε έξι κλοπές σε περιοχές του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη, κατά το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον περασμένο Φεβρουάριο.

Κατόπιν ερευνών, αστυνομικοί ταυτοποίησαν την 34χρονη (ρομά) ως δράστιδα των καταγγελλόμενων κλοπών και σχημάτισαν δικογραφία εναντίον της.

