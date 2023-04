Κοινωνία

“Νταντάδες της Γειτονιάς”: Διαδικτυακή εκπαίδευση για Επιμελητές

Ξεκινά η διαδικτυακή εκπαίδευση των Επιμελητών και Επιμελητριών για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Ξεκινά από τη Δευτέρα, 24/4/2023, η διαδικτυακή εκπαίδευση των υποψήφιων Επιμελητών και Επιμελητριών για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», προκειμένου ακόμα και όσοι/όσες δεν κατέχουν τα τυπικά προσόντα να μπορέσουν να εγγραφούν στο Μητρώο Επιμελητών του προγράμματος και να βρουν εργασία.

Η αίτηση για τη συμμετοχή στη διαδικτυακή εκπαίδευση θα γίνεται, μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος ntantades.gov.gr. Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μεταφέρονται στην πλατφόρμα https://howto.gov.gr/ και εισέρχονται στο μάθημα με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι ενδιαφερόμενοι επιβεβαιώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση του ασύγχρονου προγράμματος εκπαίδευσης για Επιμελητές και Επιμελήτριες στην αντίστοιχη επιλογή της πλατφόρμας, ώστε να ελεγχθεί η ορθότητα και υποβάλλουν οριστικά την ολοκληρωμένη αίτησή τους για τον τελικό έλεγχο.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, προϋπόθεση για την πρόσβαση των υποψήφιων Επιμελητών/τριών στη διαδικτυακή εκπαίδευση και στο εκπαιδευτικό υλικό είναι να έχουν προχωρήσει στην αίτησή τους για την ένταξή τους στο Μητρώο Επιμελητών, όπου θα έχουν δηλώσει ότι δεν είναι κάτοχοι των αποδεκτών τίτλων σπουδών που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της δράσης ως τυπικά προσόντα και ότι επιθυμούν να εκπαιδευτούν διαδικτυακά.

Μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικτυακής εκπαίδευσης, η αίτησή τους θα βρίσκεται σε επεξεργασία. Με τη βεβαίωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικτυακής εκπαίδευσης και την κατάθεση των λοιπών δικαιολογητικών (πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά και ιατρικά πιστοποιητικά), οι υποψήφιοι Επιμελητές και υποψήφιες Επιμελήτριες θα μπορούν να υποβάλουν οριστικά την αίτησή τους.

Ως επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικτυακής εκπαίδευσης νοείται η ολοκλήρωση της διαδικτυακής εξέτασης, που θα αποτελείται από 30 τυχαίες ερωτήσεις, με ποσοστό επιτυχίας 70% και άνω και χρόνο εξέτασης 45 λεπτά. Οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν να υποβληθούν στη διαδικασία της εξέτασης δύο φορές, με χρονική απόσταση μίας εβδομάδας μεταξύ τους. Εάν αποτύχουν και στις δύο προσπάθειες δεν δίνεται εκ νέου η δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικτυακή εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία εγγραφής, όσοι/όσες ενδιαφέρονται μπορούν να βρουν στις ιστοσελίδες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Σημειώνεται πως, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, βρίσκεται ήδη σε λειτουργία τηλεφωνικό κέντρο. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 210-3258080 και 210-3258090, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9 το πρωί με 8 το απόγευμα.

