Παγκόσμια Ημέρα της Γης: Τι αναζήτησαν οι Έλληνες στο Google Search;

Τα trends των Ελλήνων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γης. Τι έψαξαν και τι είχαν ψάξει ένα χρόνο πριν.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι στρέφονται στη Google για να κάνουν ερωτήσεις, να ανακαλύψουν καινούργια πράγματα ή να μάθουν κάτι που τους ενδιαφέρει. Τους τελευταίους 12 μήνες οι τάσεις στις αναζητήσεις αποκαλύπτουν ότι η Ελλάδα δεν εξαιρείται από την παγκόσμια τάση αναζητήσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα.

Τί αναζήτησαν οι Έλληνες στο Google Search;

Αν μελετήσουμε τα θέματα που κυριαρχούν στη μηχανή αναζήτησης της Google, θα δούμε ότι στην Ελλάδα προσπαθήσαμε να μάθουμε περισσότερα γύρω από τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον. Χαρακτηριστικά, οι αναζητήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή (+1050%), τη βιώσιμη πόλη (+154%) και την ανακύκλωση (+123%) αυξήθηκαν σημαντικά κατά το τρέχον έτος (28 Μαρτίου 2022 έως 27 Μαρτίου 2023).

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα 10 Trending (πλέον δημοφιλή) θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα - αυτά δηλαδή που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος:

Όσον αφορά στα θέματα με τις περισσότερες αναζητήσεις, διακρίνουμε μια πιο πρακτική προσέγγιση σχετικά με το πώς να συμμετέχουμε στην αλλαγή προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον: από τον τρόπο που ανακυκλώνουμε μέχρι τον τρόπο που τρώμε, από τις μετακινήσεις μέχρι την ενέργεια, δείτε παρακάτω τα θέματα που κατέγραψαν τις περισσότερες αναζητήσεις στην Ελλάδα σχετικά με τη βιωσιμότητα, για το χρονικό διάστημα από 28 Μαρτίου 2022 έως 27 Μαρτίου 2023.

Σημεία φιλικά προς το περιβάλλον στους χάρτες Google

Όσον αφορά στα φιλικά προς το περιβάλλον σημεία, το ενδιαφέρον των Ελλήνων στους Χάρτες της Google επικεντρώθηκε στην κινητικότητα, την πεζοπορία και την υπαίθρια δραστηριότητα, στον ρουχισμό και στα τρόφιμα. Συγκεκριμένα, είδαμε να καταγράφεται αύξηση του ενδιαφέροντος για τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κατά σχεδόν 200% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ακολουθούν οι περιοχές για πεζοπορία (αύξηση μεγαλύτερη του 100%), τα πάρκα (+45%), τα καταστήματα βιολογικών προϊόντων (αύξηση μεγαλύτερη του 60%), τα καταστήματα με προϊόντα από δεύτερο χέρι (αύξηση σχεδόν 100%) και vintage ρούχων (μεγαλύτερη του 65%) καθώς και τα καταστήματα μεταχειρισμένων ρούχων (αύξηση σχεδόν 50%).

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς που κάνει η Google. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως συμβάλλει η εταιρεία στην αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης θα βρείτε εδώ.

