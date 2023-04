Τεχνολογία - Επιστήμη

Pricefox: Πόσες ώρες ξοδεύουν οι Έλληνες στο Ίντερνετ

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της έρευνας του Pricefox.gr. Σε ποιο μέσο καταναλώνεται ο περισσότερος χρόνος on line.

Αν σκεφτούμε ότι κατά μέσο όρο ο Έλληνας εργάζεται 8 ώρες την ημέρα, μετακινείται για τη δουλειά και για υποχρεώσεις περίπου 2 ώρες την ημέρα και κοιμάται περίπου 8 ώρες την ημέρα, τον υπόλοιπο χρόνο τον περνάει στο Internet!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε το Pricefox, ο Έλληνας περνάει 6 ώρες στο διαδίκτυο την ημέρα και μόλις 3 ώρες βλέποντας τηλεόραση.

Το Internet είναι η πρώτη του επιλογή για την ενημέρωσή του.

Πού ξοδεύει ο Έλληνας τον χρόνο του για να ενημερωθεί;

Το δημοφιλέστερο μέσο που επιλέγει για να ενημερωθεί ο Έλληνας είναι το διαδίκτυο, όπου περνάει 6 ώρες την ημέρα κατά μέσο όρο.

Η τηλεόραση είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές μέσο στο οποίο ξοδεύει περισσότερες από 3 ώρες την ημέρα. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές μέσο ενημέρωσης στο οποίο ξοδεύει ο Έλληνας οριακά λιγότερη ώρα την ημέρα από ό,τι στον Τύπο, σχεδόν 2 ώρες.

Πόσοι Έλληνες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα;

Τον Ιανουάριο του 2023, οι χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα ήταν 8,71 εκατομμύρια και το ποσοστό διείσδυσης του διαδικτύου στην Ελλάδα έφτανε στο 84,0% του συνολικού πληθυσμού.

Επίσης, υπήρχαν 7,49 εκατομμύρια χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2023, ποσοστό που ισοδυναμεί με το 72,3% του συνολικού πληθυσμού. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα μοναδικούς χρήστες, δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει δύο, τρία ή και περισσότερα προφίλ.

Σύμφωνα με τα εργαλεία σχεδιασμού διαφημίσεων των κορυφαίων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, ο αριθμός των χρηστών ηλικίας 18+ ετών που χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα ήταν 6,55 εκατομμύρια, ποσοστό που ισοδυναμούσε με το 76,1 τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 18 ετών και άνω.

Tο 86% των συνολικών χρηστών του διαδικτύου στην Ελλάδα (ανεξαρτήτως ηλικίας) χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, στις αρχές του 2023 υπήρχαν 14,95 εκατομμύρια συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 144% του συνολικού πληθυσμού. Δηλαδή, σχεδόν οι μισοί Έλληνες έχουν τουλάχιστον ένα κινητό. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν έχουν όλοι οι Έλληνες κινητό, άρα πολλοί χρησιμοποιούν περισσότερες από 2 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί επίσης ότι η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων για τους χρήστες του διαδικτύου είναι πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί χρόνο. Επομένως, οι πιο πρόσφατες δημοσιευμένες πληροφορίες δεν αντιπροσωπεύουν πάντα την πραγματικότητα και οι πραγματικοί αριθμοί μπορεί να είναι υψηλότεροι από τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ.

Συνολικά, τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο κείμενο είναι ενδεικτικά της χρήσης του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα.

Ποιο είναι το πιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο στην Ελλάδα;

Η δημοφιλέστερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης τον Ιανουάριο τους 2023 ήταν το YouTube στην Ελλάδα με 7,49 εκατομμύρια χρήστες. Το YouTube ανήκει στην Alphabet, την εταιρεία που έχει και τη διαδεμόμενη μηχανή αναζήτησης Google.

Δεύτερη δημοφιλέστερη πλατφόρμα ήρθε η Meta (πρώην Facebook, Inc.), η οποία κατέγραψε 5 εκατομμύρια χρήστες. Τρίτο έρχεται το Messenger με 4,35 εκατομμύρια χρήστες και ακολουθεί το Instagram με . Να σημειωθεί ότι και τα τρία αυτά κοινωνικά δίκτυα ανήκουν στην ίδια εταιρεία, τη Meta, ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Το TikTok, το πλέον ανερχόμενο κοινωνικό μέσο δικτύωσης, έφτασε τους 3,01 εκατομμύρια χρήστες ηλικίας 18 ετών και άνω στην Ελλάδα στις αρχές του 2023. Αρχικά, το TikTok ξεκίνησε ως κινέζικη εφαρμογή με το όνομα Ντοουίν (Douyin) και λόγω της μεγάλης του επιτυχίας διαδόθηκε στη Δυση με νέο όνομα. Το TikTok ανήκει στην εταιρεία ByteDance.

Το LinkedIn ανήκει στην Microsoft και έχει 2,10 εκατομμύρια μέλη στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό το νούμερο αναφέρεται στα συνολικά εγγεγραμμένα μέλη και όχι στους μηνιαίους ενεργούς χρήστες.

Το Snapchat της εταιρείας Snap Inc. είχε 915,0 χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα. Ενώ το Twitter που ανήκει στην ομώνυμη εταιρεία είχε 938,1 χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα. Το Pinterest έφτασε τους 1,84 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα.

Οι εφαρμογές αυτές δημοσιεύουν και μερικά δημογραφικά στοιχεία των χρηστών τους:

YouTube : 49.5% γυναίκες, 50.5% άνδρες

: 49.5% γυναίκες, 50.5% άνδρες Facebook : 48.0% γυναίκες, 52.0% άνδρες

: 48.0% γυναίκες, 52.0% άνδρες Messenger : 49.4% γυναίκες, 50.6% άνδρες

: 49.4% γυναίκες, 50.6% άνδρες Instagram : 50.0% γυναίκες, 50.0% άνδρες

: 50.0% γυναίκες, 50.0% άνδρες TikTok : 50.5% γυναίκες, 49.5% άνδρες

: 50.5% γυναίκες, 49.5% άνδρες LinkedIn : Το 55,1% είναι άνδρες και το 44,9% είναι γυναίκες.

: Το 55,1% είναι άνδρες και το 44,9% είναι γυναίκες. Pinterest : Το 15,3% είναι άνδρες και το 80,1% είναι γυναίκες.

: Το 15,3% είναι άνδρες και το 80,1% είναι γυναίκες. Snapchat : Το 38,7% είναι άνδρες και το 60,9% είναι γυναίκες.

: Το 38,7% είναι άνδρες και το 60,9% είναι γυναίκες. Twitter: Το 69,3% είναι άνδρες και το 30,7% είναι γυναίκες.

Σημειώνεται ότι οι αριθμοί των διαφημιστικών εργαλείων αναφέρονται στα συνολικά εγγεγραμμένα μέλη και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τους μηνιαίους ενεργούς χρήστες. Επιπλέον, τα ποσοστά γυναικών και ανδρών στα διαφημιστικά κοινά των πλατφορμών διαφέρουν.

