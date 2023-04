Life

Εκλογές 2023: έκτακτη εκπομπή στον ΑΝΤ1 με Μαρία Σαράφογλου και Κάτια Μακρή

Το Σάββατο 22 Απριλίου στις 10:00, o ANT1 θα καλύψει με μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή τη συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αυτό το Σάββατο 22 Απριλίου στις 10:00, o ANT1 θα καλύψει με μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή τη συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία και θα σηματοδοτήσει την προκήρυξη των εθνικών εκλογών.

Μέσα από ζωντανές συνδέσεις και αποκλειστικά ρεπορτάζ η εκπομπή θα καταγράψει το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται, καθώς η χώρα βαδίζει προς την κάλπη.

Παρουσιάζει η Μαρία Σαράφογλου, ενώ μαζί της στο στούντιο θα είναι η Κάτια Μακρή, αλλά και εκπρόσωποι των κομμάτων, για να αναλύσουν τις τελευταίες εξελίξεις.





Εκλογές 2023, ο ΑΝΤ1 δίπλα στον πολίτη

