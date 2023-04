Life

"Ρυθμός 94.9": Ο Νίκος Βέρτης ζωντανά στο στούντιο του "ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ"

Μια σπάνια συνέντευξη του Νίκου Βέρτη, για όλους και για όλα, στην αγαπημένη εκπομπή, του ραδιοφωνικού σταθμού “Ρυθμός 94.9”.

Το πρωί της Παρασκευής, 21 Απριλίου, ο Νίκος Βέρτης ήταν καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ του ΡΥΘΜΟY 94.9 σε μια σπάνια και αποκλειστική συνέντευξη.

Στο πλαίσιο της πρωινής κουβέντας με τον Κώστα Μαλιάτση, τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο και την Φελίσια Τσαλαπάτη, το αχτύπητο τρίο της πρωινής ζώνης του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, ο Νίκος Βέρτης αποκάλυψε τα μελλοντικά του σχέδια, μίλησε για το νέο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα και απάντησε στις ερωτήσεις που έστειλαν οι ακροατές του σταθμού.

Ο καλλιτέχνης, δεν δίστασε να απαντήσει και σε προσωπικές ερωτήσεις όπως το να μοιραστεί με τους ακροατές ότι ο γάμος, τα παιδιά και η οικογένεια είναι στα πλάνα του, ακόμη και αν δεν το έχει τολμήσει μέχρι τώρα.

Ο ερμηνευτής και δημιουργός γιορτάζει τα 20 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας φέτος το καλοκαίρι με συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδας για να βρεθεί κοντά στο αγαπημένο του κοινό.

Οι ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 «βομβάρδισαν» τα επίσημα social media του σταθμού με μηνύματα για τον αγαπημένο τους τραγουδιστή.

