Πολιτική

Σουδάν: Επιστολή Δένδια στον Μπορέλ για τους εγκλωβισμένους Έλληνες

Σύσκεψη για τους εγκλωβισμένους Έλληνες στο Σουδάν υπό τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος απέστειλε επιστολή στον Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, απέστειλε σήμερα επιστολή στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ, σχετικά με την «άκρως ανησυχητική κατάσταση» στο Σουδάν. Όπως γνωστοποιούν διπλωματικές πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών σημειώνει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την ασφάλεια των Ελλήνων, μεταξύ των οποίων και των δύο τραυματιών και λοιπών Ευρωπαίων πολιτών στο Σουδάν, αναφέροντας και τις προσπάθειες της χώρας μας για την προστασία τους και τον απεγκλωβισμό τους όταν οι συνθήκες τον επιτρέψουν.

Επίσης, ο Ν. Δένδιας υπογραμμίζει τη σημασία του συντονισμού των κρατών - μελών της ΕΕ και τον πρωτεύοντα ρόλο του Ύπατου Εκπροσώπου στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον άμεσο και ασφαλή απεγκλωβισμό των Ελλήνων, καθώς και των λοιπών Ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον, ενημερώνει για τη θέση της Ελλάδας σχετικά με την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και διεξαγωγής διαλόγου συμφιλίωσης μεταξύ όλων των αντιμαχόμενων πλευρών για την εξασφάλιση σταθερότητας και ενότητας του Σουδάν.

Τέλος, επισημαίνει την πρωταρχική σημασία που έχει η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν για την ασφάλεια στο Κέρας της Αφρικής.

Σύσκεψη για το Σουδάν

Η κατάσταση στο Σουδάν, η ασφάλεια των Ελλήνων και μελών της οικογένειάς τους, καθώς και τα σχέδια για τον απεγκλωβισμό τους από τη χώρα, σε συντονισμό και στο πλαίσιο της ΕΕ, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, συζητήθηκαν σε σύσκεψη της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, υπό τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Νίκο Δένδια, με συμμετοχή της υπηρεσιακής ηγεσίας του υπουργείου και του πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο, Νίκο Παπαγεωργίου, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

