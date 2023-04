Κοινωνία

Μάτι - Γκουρμπάτσης: Πρώτο μέλημα της Πυροσβεστικής η διάσωση των ανθρώπων

Για τις ευθύνες των κατηγορουμένων κατέθεσε ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων.

Σε ευθύνες συγκεκριμένων κατηγορουμένων από την θέση και την αρμοδιότητα που είχε ο καθένας όταν η φωτιά σάρωσε το Μάτι αφήνοντας πίσω της εκατόμβη νεκρών, αναφέρθηκε κατά την σημερινή δεύτερη ημέρα κατάθεσης του ο τεχνικός σύμβουλος των θυμάτων της φωτιάς Αντιστράτηγος της Πυροσβεστικής ε.α Ανδριανός Γκουρμπάτσης.

Ο μάρτυρας απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων των θυμάτων, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κατά το μερίδιο της ευθύνης που είχαν είτε αδράνησαν είτε δεν αντέδρασαν με τον ενδεδειγμένο τρόπο το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018, όταν η φωτιά στο Νταού Πεντέλης δεν αντιμετωπίστηκε αμέσως.

Η θέση που διατύπωσε ο μάρτυρας, αντίστοιχη με αυτήν που έχει και ο πραγματογνώμονας της Εισαγγελίας Δημήτρης Λιότσιος, είναι ότι έπρεπε να εκτιμηθεί η κατάσταση και να δοθεί εντολή για προληπτική απομάκρυνση πολιτών, πριν τις 17.30 που η φωτιά δεν είχα ακόμη διασπαστεί σε δύο μέτωπα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση συνηγόρου προς Υποστήριξη της Κατηγορίας ο κ. Γκουρμπάτσης επικαλέστηκε δύο περιπτώσεις εκκενώσεων με πρώτη στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ λίγους μήνες μετά το Μάτι και την δεύτερη στα Ψαχνά Εύβοιας τον Αύγουστο του 2019, όταν απομακρύνθηκαν με λεωφορεία περίπου 300 κάτοικοι χωριών, με επικεφαλής της Πυροσβεστικής τότε, τον κατηγορούμενο Βασίλη Ματθαιόπουλο. Αναφερόμενος στον κατηγορούμενο που στην φωτιά στο Μάτι ήταν υπαρχηγός επιχειρήσεων, ο πραγματογνώμονας των θυμάτων είπε πως «ο κ. Ματθαιόπουλος δεν ήταν κομιστής εντολών αλλά εκ της θέσεως του έπρεπε να δίνει εντολές». Αναφέρθηκε επίσης και στον τότε διοικητή του ΕΣΚΕ Γιάννη Φωστιέρη λέγοντας πως «έπρεπε άμεσα να είχε κινητοποιήσει τον μηχανισμό του 199» Ανέφερε δε, πως «Πρώτο μέλημα της πυροσβεστικής είναι η διάσωση των ανθρώπων και μετά να σβήσει η φωτιά ή ταυτόχρονα. Εδώ δεν σώθηκε ο κόσμος ..».

Ο μάρτυρας επανέλαβε πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις έπρεπε να αντιδράσουν άμεσα στο Νταού Πεντέλης για να περιοριστεί η φωτιά και επεσήμανε ότι «Πιστεύω ότι δεν αξιολογήθηκε ορθά ο κίνδυνος και υπήρξε ολιγωρία κινητοποίησης των εναέριων και επίγειων δυνάμεων». Είπε επίσης πως εκείνη την ημέρα δεν έκλεισε κανένα αεροδρόμιο λόγω καιρικών συνθηκών και ότι υπήρχαν διαθέσιμα εναέρια μέσα για να διατεθούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις ενέργειες του κατηγορούμενου, τότε Δημάρχου Πεντέλης Δημήτρη - Στέργιου Καψάλη, ο Αντιστράτηγος είπε πως καθυστέρησε να ειδοποιήσει για την φωτιά και ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος «φημολογείται πως είναι κουμπάρος με τον κάτοικο της περιοχής και επίσης κατηγορούμενο στην υπόθεση στον οποίο αποδίδεται η έναρξη της φωτιάς». Ο μάρτυρας είπε πως πιθανότατα γι αυτό το λόγο «υπήρχε μία καθυστέρηση ενημέρωσης από το δήμαρχο Πεντέλης για τη φωτιά. Κινητοποίησε πρώτα τα δικά του οχήματα. Δεν τηλεφώνησε ποτέ στην πυροσβεστική, δεν προκύπτει από καταγραφικά τέτοιο τηλεφώνημα… Μετά τις 5 τηλεφώνησε και ενημέρωσε τον κ. Τόσκα». Συμπλήρωσε παράλληλα πως δεν είχε γίνει καθαρισμός των ρεμάτων στον Δήμο.

Αντίστοιχα σε ερώτηση για τον κατηγορούμενο δήμαρχο Ραφήνας - Πικερμίου, Ευάγγελο Μπουρνούς ο κ. Γκουρμπάτσης είπε: «τον άκουσα που έδωσε συνέντευξη και είπε πως η φωτιά κατευθύνεται προς Διόνυσο, βόρεια και ότι στο Μάτι δεν θα πάει. Πως να αποφασίσει για οργανωμένη απομάκρυνση αφού είχε άλλη αντίληψη για την κατεύθυνση της πυρκαγιάς;».

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως για όσα συνέβησαν στο Μάτι δεν διατάχθηκε ποτέ Ένορκη Διοικητική Εξέταση και ότι γενικότερα ποτέ δεν έχει γίνει έρευνα για καμία φωτιά.

«Επειδή στην προκειμένη περίπτωση εμπλεκόμενος ήταν ο αρχηγός, θα μπορούσαν να διατάξουν έρευνα ο κ. Τόσκας ή η κυρία Γεροβασίλη από τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης. Εγώ έκανα μία αναφορά στην κυρία Γεροβασίλη πως θα έπρεπε να γίνει έρευνα. Δεν έγινε» είπε.

Η κατάθεση του πραγματογνώμονα συνεχίζεται την Δευτέρα 24 Απριλίου.

