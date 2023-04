Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: απολαυστικά τα νέα επεισόδια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 χαρίζει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές. Πάρτε μία... γεύση από τα νέα, ξεκαρδιστικά επεισόδια.

Η κωμική σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 46

Οι Παπαδόπουλοι φιλοξενούν στη βίλα τον φίλο του Γιάννη, τον Φώτη, και η Μελίνα τρελαμένη από το άγχος προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρύψει το γεγονός ότι αυτός τη γνωρίζει από παλιά. Ο Αρίστος από την άλλη νομίζει ότι υπάρχει κάτι ερωτικό ανάμεσα στη γυναίκα του και τον φιλοξενούμενο, και ψάχνει τρόπο να τους ξεσκεπάσει... Και ενώ ο Γιάννης και ο Φώτης αποφασίζουν να μάθουν γκολφ σκάβοντας τρύπες στον κήπο, η Περιστέρα ανακαλύπτει ότι ο λόγος που ο Φώτης τσακώθηκε με τη γυναίκα του, την Γιώτα, είναι… ένα σπασμένο βάζο. Έτσι η Μελίνα, που θέλει πάση θυσία να τον κάνει να ξεκουμπιστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται από τη βίλα, πριν του ξεφύγει τίποτα και «καρφωθούν», για να του τα ξαναβρεί με τη γυναίκα του, επιστρατεύει μέχρι και την αρχαία ιαπωνική τέχνη του Κιντσούγκι! Τα μόνα που θα χρειαστούν οι Παπαδόπουλοι γι’ αυτό, είναι η τέχνη της Μελίνας στην επιδιόρθωση των κεραμικών, ένα ασύρματο ακουστικό και… τα σκουπίδια της Γιώτας, τα οποία αναλαμβάνουν να κλέψουν ο Γιάννης με τον Αρίστο. Αλλά ανεξάρτητα από όλα αυτά, φαίνεται πως η Μελίνα θα αναγκαστεί τελικά να αποκαλύψει όλη την αλήθεια για το άγριο παρελθόν της…

ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 47

Μετά τις αποκαλύψεις για το παρελθόν της, η Μελίνα έχει κλειστεί στο δωμάτιό της και, παρά τις παροτρύνσεις όλων, αρνείται να βγει έξω. Το μόνο που ίσως τελικά τη βοηθήσει, είναι η παρέμβαση των αγοριών που προσπαθούν να της δείξουν ότι δεν έχει αλλάξει η γνώμη τους για αυτήν και ότι όλα αυτά που έκανε στο παρελθόν είναι απολύτως φυσιολογικά… Στο μεταξύ, το σποτάκι των «Από Καρδιάς» έχει βγει στον αέρα και σημειώνει τεράστια επιτυχία! Έτσι, ενώ ο Αρίστος και ο Παύλος ψάχνουν τρόπο να κρυφτούν από τους περίεργους στον δρόμο, τους πελάτες τους και ακόμα και τους υπαλλήλους τους που δεν σταματάνε να τους ρωτάνε για κρέμες και καλλυντικά, στο μαγαζί η Μάρθα και η Ρούλα κοντεύουν να «λαλήσουν» από τα τηλέφωνα και τις παραγγελίες. Ευτυχώς, όμως, σύντομα θα επανέλθουν στο κατάστημα η Μελίνα με την Περιστέρα, αλλά και η Λίλα για να βοηθήσουν, και θα καταλήξουν να προσλάβουν μέχρι και τον Γιάννη για διανομέα... Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Παύλος τους πείθει όλους ότι πρέπει να προσέξουν τη σχέση του Θάνου με την Εριέττα γιατί αλλιώς θα έχουν τρεξίματα, όπως τότε με την Τζοάν και έτσι οι έξι γονείς αποφασίζουν να αρχίσουν να παρακολουθούν τα παιδιά, με αποτέλεσμα φυσικά να γελοιοποιηθούν τελείως…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos

https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αθήνα

Χαλκηδόνα: Ο μητροκτόνος ταξίδεψε 60 χιλιόμετρα με την σορό στο αυτοκίνητο

Βόλος: στη φυλακή άνδρας που βρέθηκε για 7η φορά να οδηγεί μεθυσμένος





Gallery