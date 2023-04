Οικονομία

Ιταλία: ελληνόκτητο πλοίο “πιάστηκε” με 850 κιλά κοκαΐνη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε η εταιρεία για το πλοίο ελληνικών συμφερόντων που βρέθηκε με εκατοντάδες κιλά κοκαΐνης στο λιμάνι της Βενετίας.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Εκατοντάδες κιλά κοκαϊνης κατέσχεσαν οι ιταλικές υπηρεσίες δίωξης οικονομικού εγκλήματος σε φορτηγό πλοίο, ελληνικών συμφερόντων, που έφθασε στη Βενετία από την Βραζιλία.

"Άτλας" ονομάζεται το ελληνοκτητο πλοίο με σημαία Λιβερίας που έγινε στόχος της ιταλικής ακτοφυλακής στην Βενετία αλλά και της Υπηρεσίας Διωξης Οικονομικού Εγκλήματος του υπουργείου εσωτερικών της Ιταλίας.

Σύμφωνα με το ρεπορταζ της ιταλικής τηλεόρασης, το πλοίο που ανήκει στον εφοπλιστά Πάνο Λασκαρίδη ελέχθηκε απο άνδρες του λιμενικου,αφου περικυκλωθηκε από πολλά σκάφη,κοντά στο Λίντο.Στους αεραγωγούς του πλοίου εντοπισαν 570 τουβλα κοκαϊνης,οπως τα χαρακτηριζουν , συνολικού βάρους 850 κιλών και αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ. Το φορτίο κατασχέθηκε.Το θεμα πηρε μεγαλες διαστασεις στον ιταλικο τυπο και οι αρμοδιες αρχες έλαβαν συγχαρητήριο τηλεγράφημα από την πρωθυπουργο Τζόρτζια Μελόνι και τον υπουργό οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι.

To "Άτλας" είχε αναχωρίσει στις 23 Μαρτιου από το λιμάνι Σάντος της Βραζιλίας και είχε φτάσει στη Βενετία στις 17 Απριλίου. Το πλοίο υπεβλήθη σε νέο έλεγχο την Πέμπτη.Δύτες βουτηξαν για επιθεωρηση στα υφαλα του πλοιου αλλά χωρις αποτελεσμα.Κανενα μελος του πλήρωματος δεν συνελήφθη, αφού προέκυψε από τις ανακρίσεις ότι δεν γνώριζαν τίποτα για το φορτίο της κοκαινης

Η απάντηση της εταιρείας

Στις έρευνες των αρχών θα συμβάλλει η εταιρεία Laskaridis Shipping μετά τον εντοπισμό ύποπτου προιόντος λαθρεμπορίου (που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη) σε πλοίο της εταιρείας στην Ιταλία. Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το πλήρωμα παρείχε πλήρη συνεργασία στις αρχές, οι οποίες μετά από ενδελεχή έρευνα σε όλο το πλοίο, διαπίστωσαν ότι ούτε το πλήρωμα, ούτε η εταιρεία, εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στο σχετικό γεγονός.

Η ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής:

"Η εταιρεία Laskaridis Shipping, εμπορικός διαχειριστής του πλοίου μεταφοράς χύδην φορτίου ATLAS (IMO: 9642368), συνδράμει στις έρευνες των τοπικών αρχών και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στην Ιταλία, μετά την ανακάλυψη ύποπτου λαθρεμπορίου (που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη) στις θυρίδες αναρρόφησης θαλασσινού νερού του πλοίου - περίπου 11 μέτρα κάτω από την ίσαλο γραμμή. Οι θυρίδες αναρρόφησης θαλασσινού νερού είναι ένα μέρος του πλοίου που δεν είναι προσβάσιμο από το εσωτερικό του και μπορεί να προσεγγιστεί μόνο από δύτες. Το πλήρωμα παρείχε πλήρη συνεργασία στις αρχές, οι οποίες μετά από ενδελεχή έρευνα σε όλο το πλοίο, διαπίστωσαν ότι ούτε το πλήρωμα, ούτε η εταιρεία, εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στο σχετικό γεγονός. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι φόρτωσης στο Σάντος της Βραζιλίας στις 23 Μαρτίου και έφτασε, μέσω του Γιβραλτάρ για πετρέλευση, στη Βενετία της Ιταλίας για εκφόρτωση στις 17 Απριλίου 2023. Το λαθρεμπόριο εντοπίστηκε από τις τοπικές αρχές ενώ το πλοίο βρισκόταν στο αγκυροβόλιο της Βενετίας. Έκτοτε το πλοίο προχώρησε στον ελλιμενισμό, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, και οι εμπορικές εργασίες για την εκφόρτωση εξελίσσονται ομαλά."





Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη: προθεσμία να απολογηθεί η γυναίκα που έβαλε φωτιά στον σύζυγο της

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Συνελήφθη ο Μέγας Αρχιμανδρίτης για κλοπή ρολογιού (βίντεο)

Ερντογάν για Αγία Σοφία: από όταν την ανοίξαμε ως τζαμί είναι πάντα γεμάτη