Εκλογές: Βορίδης, Χατζηγιαννάκης και Λοβέρδος για την προκήρυξη και τις συνεργασίες (βίντεο)

Στον "δρόμο για τις κάλπες" οι τρεις υποψήφιοι, τοποθετήθηκαν για καίρια ζητήματα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Με τον χρόνο για τις εκλογές να μετρά αντίστροφα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 βρέθηκαν καλεσμένοι ο Μάκης Βορίδης, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική, ο Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης, υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια και ο Ανδρέας Λοβέρδος, υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στον Βόρειο Τομέα, Β’ Αθηνών.

Οι τρεις άνδρες, διασταύρωσαν τα ξίφη τους απαντώντας ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου, εν όψει των εθνικών εκλογών στις 21 Μαΐου.

Μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκαν σχετικά με την προκήρυξη των εκλογών που θα γίνει αύριο όταν στις 11:00 το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτακης συναντηθεί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αλλά και τις πιθανότητες τα κόμματά τους να συνεργαστούν μετά τα αποτελέσματα της κάλπης και τον... "κίνδυνο διακυβέρνησης των ηττημένων".

