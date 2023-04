Πολιτική

Μητσοτάκης έργο του Σαμαρά ο οδικός άξονας Καλαμάτας - Μεθώνης

Εκδήλωση στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού και μηνύματα ενότητας από Μητσοτάκη και Σαμαρά.

«Μία ανεκπλήρωτη προσδοκία δεκαετίων έρχεται να υλοποιηθεί από την κυβέρνηση της ΝΔ ώστε να έχουμε εντός των επομένων ετών σύγχρονο και ασφαλή δρόμο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για τον οδικό άξονα «Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι συντελείται στη Μεσσηνία ένα μικρό αναπτυξιακό θαύμα. «Ένα τουριστικό προιόν το οποίο οφείλεται πρωτίστως στο όραμα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν συμβιβάστηκε με τις δυσκολίες, ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, οραματίστηκε αυτή την εμβληματική επένδυση με άξιο συνεχιστή το γιο του», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ο δρόμος αυτός δεν θα είχε φτάσει στο σημείο να δρομολογηθεί χωρίς το ενδιαφέρον του Αντώνη Σαμαρά. «Είναι δικό του έργο σε μεγάλο βαθμό. Ήταν αυτός ο οποίος σε πολύ δύσκολες συγκυρίες ωρίμασε τις μελέτες», συμπλήρωσε.

Και πρόσθεσε: «Η ιστορία του δρόμου συνοψίζει την ιστορία της προηγούμενης δεκαετίας. Μια κυβέρνηση που κράτησε τη χώρα όρθια, έπεσε επειδή την έριξαν ο ΣΥΡΙΖΑ με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, για να έρθουν στη συνέχεια να τάξουν τον ουρανό με τα άστρα και να έχουμε την γνωστή ιστορία και εξέλιξη. Τώρα λένε «εμείς σας βγάλαμε από τα μνημόνια». Το 2014 η διαφορά με τους πιστωτές ήταν ελάχιστη και αν η κυβέρνηση δεν είχε πέσει θα μπορούσαμε να είχαμε κλείσει την αξιολογηση. Το 3ο αχρείαστο μνημόνιο ήταν δημιούργημα της κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Να αποκαταστήσουμε την ιστορική αλήθεια γιατί κάποοι λένε «δώστε μας την ευκαιρία να κυβερνήσουμε χωρίς μνημόνια για πρώτη φορά». Τους απαντώ τα μνημόνια τα φέρατε εσείς και αν κάνετε όσα λέτε θα μας ξαναβάλετε σε μνημόνια τάχιστα. Οι πολίτες δεν θα πιστέψουν το παραμύθι».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι γίνονται και άλλα σημαντικά έργα και αναφέρθηκε στη διαδικασία για τη σύμβαση του αεροδρομίου «Βασίλης Κωνσταντακόπουλος».

«Βρισκόμουν στην Κέρκυρα. Είδα το καινούργιο αεροδρόμιο, και αυτό κυβέρνησης της ΝΔ. Πολεμήθηκε λυσσαλέα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς σήμερα έχουμε 14 νέα αεροδρόμια. Το 15ο θα είναι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Η δεύτερη σημαντική επένδυση έχει να κάνει με το τι γίνεται στο στρατιωτικό αεροδρόμιο όπου η κυβέρνηση υπέγραψε σύμβαση για την εκπαίδευση των πιλότων μας με ισραηλίτικη εταιρεία», ανέφερε, τονίζοντας πως η Καλαμάτα θα γίνει διεθνές κέντρο εκπαίδευσης πιλότων.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το τι γίνεται συνολικά στη Μεσσηνία. «Συμπυκνώνεται όλο το αναπτυξιακό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που εξασφάλισε πρόσθετους πόρους για τα επόμενα χρόνια. Αναφέρομαι στο νέο ΕΣΠΑ, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όλο αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα γίνεται χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σήμερα η Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ πιστοποίησαν ότι το 2022 είχαμε μικρό πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι η καλύτερη επιβεβαίωση της ορθότητας της στρατηγικής μας που βάζει την ανάπτυξη σε προτεραιότητα και δημιουργεί πλούτο ο οποίος αναδιανέμεται δίκαια στη συνέχεια προς όφελος πρωτίστως των πιο αδύναμων», υπογράμμισε.

