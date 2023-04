Πολιτική

Σαμαράς: Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη των μεγάλων έργων και των μεγάλων αποφάσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα ενότητας έστειλε από την Καλαμάτα ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου, αλλά και των εγκαινίων του οδικού άξονα.

«Θα σας πω κάτι για τον τόπο μου. Για την Ελλάδα μας. Που έχει τα ίδια αρχικά με τις ταυτόσημες με αυτήν, έννοιες και έγνοιες. Ελλάδα, ελευθερία, ελπίδα. Λέξεις που τούτη η γη, η γη της Μεσσηνίας, βάφτισε μέσα της βαθιά. Πήρε τον σπόρο της μιας, και, καλλιέργησε την άλλη για να προχωρήσει. Έθρεψε εδώ την Ελευθερία και την Ελπίδα. Αυτή είναι η Μεσσηνία, αυτή και η Ελλάδα. Αυτοί είναι οι άνθρωποί της, άνθρωποι που μετρούν τον χρόνο με τους χτύπους της καρδιάς». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για τον Οδικό 'Αξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Και τόνισε: «Και σας μιλάω για αυτά, γιατί πρέπει να ξέρουμε πού πατάμε, πού ριζώνουμε, για να ξέρουμε πού θα πάμε. Κι αυτός εδώ ο τόπος δείχνει το δρόμο».

Επισημαίνοντας πως το αεροδρόμιο στο οποίο γίνεται η εκδήλωση φέρει «το όνομα ενός μεγάλου ανθρώπου κι ευεργέτη της Μεσσηνίας, του αείμνηστου Βασίλη Κωσταντακόπουλου», τόνισε: «ένα αεροδρόμιο που κάθε χρόνο σπάει πανελλήνιο ρεκόρ αφίξεων, ένα αεροδρόμιο που τοποθέτησε τη Μεσσηνία μας στην καρδιά του παγκόσμιου τουριστικού χάρτη. Γιατί, ναι, αυτή είναι η αλήθεια! Σήμερα η πατρίδα μας η Μεσσηνία είναι τουριστικός προορισμός, είτε από το εξωτερικό είτε κι από το εσωτερικό. Κι αυτό αποδεικνύεται συν τις άλλοις κι από τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί την τελευταία 5ετία: περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις έχουν αρχίσει δραστηριότητα στο νομό! Αυτές οι επιχειρήσεις στον μεγάλο τους όγκο αναφέρονται στον τουρισμό και την παροχή υπηρεσιών, αλλά δείχνουν και την στροφή σε επιχειρήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και μεταποίησης. Οι επενδύσεις που εξελίσσονται και το ενδιαφέρον που υπάρχει για την περιοχή, είναι συναρπαστικό. Παράγει τον πιο ψηλό πολλαπλασιαστή της ανάπτυξης!», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο κ. Σαμαράς επεσήμανε πως «κομβικής σημασίας είναι το γεγονός ότι στην Καλαμάτα ολοκληρώνονται με ταχύτατους ρυθμούς οι εργασίες για το Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης και μέσα στο Μάιο φθάνουν στην 120 ΠΕΑ τα δυο καινούρια σύγχρονα εκπαιδευτικά αεροσκάφη M346 που σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας στην εκπαίδευση των Ικάρων. Η 120 γίνεται σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο, συνολικά 10 τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη που θα παραληφθούν το επόμενο διάστημα. Ήδη κατασκευάζεται το κτήριο εκπαίδευσης που θα μπουν οι νέοι εξομοιωτές, έτοιμο το κτήριο ανεφοδιασμού».

Αναφορικά με τον οδικό άξονα, ο Αντώνης Σαμαράς είπε: «Για τον δρόμο τώρα! Θυμηθείτε: Την περίοδο 2012 - 2014 προωθήθηκε με ταχείς ρυθμούς, από την τότε κυβέρνηση, η ωρίμανση των μελετών του Οδικού άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη. Στα πλαίσια αυτά, ολοκληρώθηκαν σε ελάχιστο χρόνο οι απαιτούμενες Προμελέτες και εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι, για το μεγαλύτερο μέρος του υπόψη άξονα και συγκεκριμένα για τα τμήματα Ριζόμυλος - Πύλος και Πύλος - Μεθώνη, συνολικού μήκους 33 χλμ. Επίσης την περίοδο 2012 - 2014 εκπονήθηκαν οι μελέτες και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή της Παράκαμψης Πύλου ενός πολύ σημαντικού έργου που έχω την διαβεβαίωση ότι θα προγραμματιστεί άμεσα και θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ώστε να είναι πλήρης και ολοκληρωμένη η κατασκευή του οδικού άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη.

Χάρις στη σημαντική αυτή προσπάθεια έγινε δυνατή η υπογραφή της σύμβασης σήμερα από την κυβέρνηση μας, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να τονίσω ότι δική μας κυβέρνηση ήταν, πάλι, αυτή που επανεκκίνησε, στα τέλη του 2013 τα βαλτωμένα έργα των αυτοκινητοδρόμων που είχαν σταματήσει τρία ολόκληρα χρόνια εξ αιτίας της κρίσης αλλά και του λαϊκισμού της περιόδου 2010-2011 που εκδηλώθηκε με πολλές μορφές , όπως, για παράδειγμα, με το κίνημα "δεν πληρώνω". Η κυβέρνησή μας ήταν αυτή που δημοπράτησε το έτος 2014 και την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος, την οποία κατά άφρονα τρόπο ακύρωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα που έφεραν το έργο μια δεκαετία πίσω».

Συνολικά υπογράμμισε πως «η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ίσως το πλέον σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων στην Ευρώπη με σημαντικά οφέλη τόσο ως προς τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων όσο και για την ανάπτυξη. Και δεν είναι μόνο αυτά, τα μεγάλα έργα. Είναι και τα "μικρά"! Ενδεικτικά, μόνο μέσα από τις Κτιριακές Υποδομές τρέχουν 7,5 εκατ. ευρώ παρεμβάσεις. Σε Μεθώνη, σε Πύλο, σε Καλλιθέα, σε Βέργα, σε 'Αμφεια, στη Μεσσήνη, μεγάλες παρεμβάσεις σε Καλαμάτα - το Πολυκλαδικό - και Μελιγαλά το γυμνάσιο εκεί. Φτιάχνουμε τα σχολειά μας για τα παιδιά μας. Και βάζουμε και άλλα μπροστά δημοπρατείται μέσα στο Μάιο το νέο Ειρηνοδικείο στην Πύλο και σας λέω πως έρχεται και μια ακόμη μεγάλη παρέμβαση με τη μελέτη για το Δικαστικό Μέγαρο της Καλαμάτας. Παντού σε κάθε γωνιά παλεύουμε για τον τόπο μας. Κι αυτά τα έργα τα υλοποιεί η σημερινή κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας!».

Και τόνισε ολοκληρώνοντας: «Γιατί, είμαστε εμείς, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η παράταξη των μεγάλων έργων και των μεγάλων αποφάσεων, η παράταξη που δείχνει τον έναν και μόνο δρόμο που έχει η χώρα: τον δρόμο της προόδου, τον δρόμο της ελπίδας, της προκοπής, της ανάπτυξης!».

Ειδήσεις σήμερα:

Η Καλλιόπη Σπανού υπηρεσιακή Υπουργός Εσωτερικών

Παγκόσμια Ημέρα της Γης: Τι αναζήτησαν οι Έλληνες στο Google Search;

Ερντογάν για Αγία Σοφία: από όταν την ανοίξαμε ως τζαμί είναι πάντα γεμάτη