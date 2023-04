Οικονομία

Τέμπη - Αποζημιώσεις Hellenic Train: τα στοιχεία για την πορεία των αιτημάτων

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία για την πορεία των αιτημάτων αποζημιώσεων, μετά την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Τα στοιχεία των αποζημιώσεων από τη Hellenic Train σε συνέχεια του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υποδομών.

Σύμφωνα με την Hellenic train:

Μέχρι σήμερα υπάρχουν 103 διεκπεραιωμένα αιτήματα

22 εκ των οποίων αφορούν αποθανόντες, τα 12 είναι περαιωμένα και τα 10 είναι σε αναμονή για τα απαραίτητα έγγραφα

71 αφορούν τραυματίες εκ των οποίων τα 29 έχουν περαιωθεί

108 αιτήματα αφορούν απολεσθέντες αποσκευές εκ των οποίων τα 41 έχουν περαιωθεί.