Νέα Σμύρνη: επεισοδιακή σύλληψη μετά από καταδίωξη διαρρηκτών

Από την καταδίωξη, τραυματίστηκαν οι δύο συλληφθέντες αλλά και ένας αστυνομικός.

Σκηνές βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν στην Καλλίθέα, όταν διαρρήκτες που είχαν πραγματοποιήσει ληστεία σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, με το πρόσχημα της επισκευής ανελκυστήρα, δεν συμμορθώθηκαν σε σήμα αστυνομικών και έτσι ξεκίνησε μία επεισοδιακή καταδίωξη.

Ο οδηγός του οχήματος, προσπάθησε να εμβολίσει το περιπολικό, και όταν δεν τα κατάφερε, τα 4 άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, τράπηκαν σε φυγή με τα πόδια. Οι Αρχές, συνέλαβαν τους δύο εξ αυτών με τους άλλους δύο να αναζητούνται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθησαν πρωινές ώρες σήμερα (21-04-2023), στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, δύο (2) ημεδαποί για απείθεια και διακεκριμένη κλοπή, ενώ αναζητούνται ακόμη (2) συνεργοί τους, ο ένας από τους οποίους κατηγορείται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, ανωτέρω δράστες εισήλθαν με το πρόσχημα της επισκευής ανελκυστήρα σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, απ’ όπου αφαίρεσαν τσάντα που περιείχε πλήθος faux-bijoux και κοσμήματα. Στη συνέχεια αποχώρησαν επιβιβαζόμενοι σε όχημα, ωστόσο οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από περίοικο, ο οποίος και ενημέρωσε την Άμεση Δράση.

Οι προστρέξαντες αστυνομικοί τους εντόπισαν να κινούνται με το όχημα στην περιοχή της Καλλιθέας, πλην όμως δεν συμμορφώθηκαν σε σήμα στάσης που έγινε ενώ επιπλέον ο οδηγός του οχήματος επιχείρησε να εμβολίσει το περιπολικό ανεπιτυχώς, καθώς το πλήρωμα πραγματοποίησε ελιγμό αποφυγής.

Στη συνέχεια εγκατέλειψαν σε κοντινή απόσταση το όχημα και διέφυγαν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν δύο από αυτούς.

Μάλιστα, οι δύο συλληφθέντες, στην προσπάθεια τους να διαφύγουν, τραυματίστηκαν στα πόδια, όπως επίσης και ένας από τους αστυνομικούς.

Από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Σμύρνης, που διενεργεί την σχετική προανάκριση, κατασχέθηκαν η αφαιρεθείσα τσάντα με κοσμήματα, που αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια καθώς και ένα πορτοφόλι και το ανωτέρω όχημα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα."

