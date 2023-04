Αθλητικά

Πάλη: η Πρεβολαράκη "χάλκινη" στο Ευρωπαϊκό του Ζάγκρεμπ

Ακόμη ένα μετάλλιο για την ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης.

H Μαρία Πρεβολαράκη κατάκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, συνολικά το 17ο στην καριέρα της σε μεγάλες διοργανώσεις από το μακρινό 2007 και έβδομο στη διοργάνωση, στην οποία από το 2013 και ύστερα μετρά τέσσερα ασημένια και τρία χάλκινα.

Η Πρεβολαράκη αγωνίστηκε στον «μικρό» τελικό των 53 κιλών απέναντι στην Μολδαβή Ιούλια Λέορντα, προηγήθηκε 3-0 και παρά τη μείωση από την αντίπαλό της (2-3) η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 5-2, καθώς το challenge των Μολδαβών δεν έγινε δεκτό.

Στην πορεία της προς το χάλκινο μετάλλιο ξεπέρασε αρχικά το εμπόδιο της Ουκρανής Λίλια Χορίσνα, ενώ στον ημιτελικό με την Σταλβίρα Ορσούς (Ουγγαρία) έχασε την πρόκριση για τον τελικό στις λεπτομέρειες (2-2).

Εν τω μεταξύ, στην πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ελληνορωμαϊκής αγωνίστηκαν οι Χρήστος Κουτσορίδης και Νίκος Βάρκας. Ο πρώτος στα προκριματικά των 77 κιλών αντιμετώπισε τον Λιθουανό Πάουλιους Γκαλκίνας και πάλεψε για να μπει στους «16», αλλά παρότι προηγήθηκε 2-0 έμεινε εκτός συνέχειας, ενώ ο Βάρκας αποκλείστηκε στα προκριματικά των 87 κιλών από τον Κροάτη Ιβάν Χούκλεκ.

Η αυλαία του Ευρωπαϊκού της ελληνορωμαϊκής θα κλείσει με δύο ελληνικές συμμετοχές, με τους Γιώργο Πρεβολαράκη και Λαοκράτη Κεσίδη. Ο πρώτος (82κ.) θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» τον Μιχαΐλ Μπράντου (Μολδαβία) και ο δεύτερος (97κ.) τον Πολωνό Τσιπριάν Κούρνιτσακ.

