Κοινωνία

Ο Vector βρήκε ναρκωτικά σε παιδικό παιχνίδι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αυτοκινητάκι παιδιού είχαν κρύψει τα ναρκωτικά, που κατάφερε να βρει ο σκύλος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μέσα σε παιδικό παιχνίδι, αυτοκίνητο, βρέθηκαν από τον σκύλο του Τμήματος Ασφαλείας Κιλκίς, στη Θεσσαλονίκη, κρυμμένα ναρκωτικά.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας Έλληνας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη χθες (20 Απριλίου 2023) το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, ημεδαπός άνδρας, καθώς σε έρευνα της οικίας του και σε αποθήκη της οικίας, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «VECTOR», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 συσκευασία με κάνναβη βάρους 537 γραμμαρίων,

1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 2,9 γραμμαρίων

το χρηματικό ποσό των 950 ευρώ

Επίσης σε έρευνα άλλης οικίας που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με κάνναβη συνολικού βάρους 12 γραμμαρίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: φωτιά σε διαμέρισμα - απομακρύνθηκε οικογένεια (βίντεο)

Η Καλλιόπη Σπανού υπηρεσιακή Υπουργός Εσωτερικών

Γεωργούλης – Κορογιαννάκης: Πέντε έως δέκα χρόνια φυλάκιση για βιασμό στο Βέλγιο