Ανδρουλάκης: o λαός να πάρει μια γενναία απόφαση Αλλαγής στις 21 Μαΐου (εικόνες)

Τι είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Μιλώντας απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θέτοντας το διακύβευμα της κάλπης κάλεσε τον ελληνικό λαό «να πάρει μια γενναία απόφαση Αλλαγής, για να αλλάξει σελίδα η χώρα και να πάμε σε μια εποχή κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας».

«Απέναντί μας έχουμε ένα ισχυρό σύστημα ελιτισμού κι ένα ισχυρό σύστημα λαϊκισμού. Και το χρέος της Δημοκρατικής Παράταξης είναι να στείλει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας αυτά τα δύο συστήματα εξουσίας, που περιφρονούν το δημόσιο συμφέρον και τον ελληνικό λαό. Η δύναμη του ΠΑΣΟΚ είναι ο λαός, που θέλει γενναίες αλλαγές, που θέλει συγκρούσεις. Δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα συγκρουστούμε με οποιοδήποτε συμφέρον υπονομεύει την προοπτική και το μέλλον του ελληνικού λαού. Είμαι σίγουρος ότι στις 21 Μαΐου με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην όχθη των νικητών ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία ταπεινωμένοι στην όχθη των ηττημένων. Ο ελληνικός λαός κουράστηκε από τα μεγάλα, κούφια λόγια. Θέλει σχέδιο και πράξεις» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Όσο χτυπούν το ΠΑΣΟΚ, τόσο θα δυναμώνει και θα γίνεται ισχυρότερο. Έχουν την εντύπωση ότι θα παίξουμε το παιχνίδι της τοξικότητας και του διχασμού. Το πολιτικό μας ήθος, η συνέπεια και οι αρχές μας είναι η πυξίδα στον αγώνα, που θα δώσουμε για να έρθει μια καλύτερη σελίδα για τον ελληνικό λαό. Δεν μπαίνουμε στο παιχνίδι της πόλωσης και του διχασμού, που επενδύουν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης, με τις διαδικτυακές συμμορίες που έχουν χτίσει ένα διαδικτυακό παρακράτος και τους επικοινωνιακούς βραχίονες, που με κάθε ευκαιρία προσπαθούν να εμποδίσουν τη νέα πορεία της Δημοκρατικής Παράταξης» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνοντας την ανάγκη να αναδειχθούν τα προγράμματα και οι λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.

«Να μιλήσουμε προγραμματικά. Τι προτείνει κάθε κόμμα για την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, τις επενδύσεις, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Βλέπουμε συνεχώς ψευδεπίγραφες συγκρούσεις. Τη μία τσακώνονται για τον φράχτη του Έβρου, όχι για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, αλλά για το ποιος θα τον πληρώσει. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι ή οι Έλληνες φορολογούμενοι; Την άλλη, τσακώνονται για τα κόκκινα δάνεια. Ποιοι; Ο κ. Τσίπρας, που υποσχόταν σεισάχθεια την περίοδο 2012-2014 και ως Πρωθυπουργός παρέδωσε το 2015 τα κόκκινα δάνεια του ελληνικού λαού στους κερδοσκόπους των funds και ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος εξάλειψε πλήρως την προστασία της πρώτης κατοικίας».

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αναγέννηση του ΕΣΥ. «Θέλουμε η προίκα του ΠΑΣΟΚ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να αναγεννηθεί για να μειώσουμε τις ανισότητες. Γι’ αυτό λέμε να κατευθυνθεί εκεί το 8% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης».

Αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση, υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να γίνει μια μπίζνα στα χέρια πέντε μεγάλων επιχειρηματιών» αλλά αντιθέτως είναι ζητούμενο να θωρακιστούν τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα μέσω της δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων.

Τέλος, επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά και τη δημιουργία δεξαμενής 150.000 κατοικιών, είτε νεόδμητων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης είτε ανακατασκευασμένων παρέχοντας φορολογικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες τους, που θα παρέχονται με φθηνό ενοίκιο σε νέα ζευγάρια και φοιτητές.

