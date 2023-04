Αθλητικά

Super League - Play Off: θρίλερ με δύο ντέρμπι

Καθοριστικής σημασίας για την κατάταξη των ομάδων είναι η έκβαση των αγώνων της 5ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League.

Χέρι-χέρι συνεχίζουν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ την προσπάθειά τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League. Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των Play Off, αμφότεροι δίνουν εκτός έδρας ντέρμπι κόντρα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, αντίστοιχα.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ περιμένει τον Παναθηναϊκό, στην πέμπτη φετινή μεταξύ τους «μονομαχία». Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε την πρόκριση στο Κύπελλο (2-0 στην Τούμπα, 1-1 στη Λεωφόρο), ενώ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος σημειώθηκαν δύο «διπλά» (1-2 και 0-3, αντίστοιχα). Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, έπειτα από δυο σερί ήττες, επέστρεψε στις επιτυχίες με το 4-2 επί του Βόλου και στοχεύει, αρχικά, στην τρίτη θέση, έχοντας παράλληλα και το... μαξιλαράκι της συμμετοχής στον τελικό του Κυπέλλου. Οι «πράσινοι», από την άλλη, παραμένουν αήττητοι στα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους (7-3-0 με 13-1 τέρματα και τελευταία ήττα το 1-0 στην Τρίπολη από τον Αστέρα στις 30/1), με «όπλο» την άμυνά τους που δε «λύγισε» στα οκτώ τελευταία ματς.

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός και ΑΕΚ τίθενται αντιμέτωποι, επίσης, για πέμπτη φορά στην τρέχουσα σεζόν. Ο «Δικέφαλος» εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου με μια νίκη και μια ήττα (3-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, 1-2 στον Πειραιά), αλλά στην κανονική διάρκεια της Super League οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν αήττητοι (1-3 και 0-0, αντίστοιχα). Βέβαια, οι Πειραιώτες έχουν αλλάξει και τέσσερις προπονητές μέσα στη σεζόν ενώ βρίσκονται, πλέον, στο -6 από την κορυφή. Εκεί όπου είναι και θέλει να παραμείνει η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα. Ωστόσο, ο Αργεντινός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί το υπόλοιπο της σεζόν δίχως τον αρχηγό του, Σέρχιο Αραούχο. Η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα με τρεις σερί νίκες στο μίνι πρωτάθλημα αλλά, ως έχει η κατάσταση, ουσιαστικά χρειάζεται στο Νέο Φάληρο καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με του Παναθηναϊκού στην Τούμπα.

Όχι πως η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό στερείται ενδιαφέροντος και κινήτρου. Κάθε άλλο, καθώς ΝΠΣ Βόλος και Άρης «παίζουν» μεταξύ τους το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οι Θεσσαλοί, πάντως, είναι σε αναταραχή έπειτα από τις περιπέτειες του Μπόρις Κλέιμαν που οδήγησαν στην αποπομπή του από το σύλλογο, όπως και του Ροντρίγκο Εσκοβάλ. Επιπλέον, η ομάδα του Κώστα Μπράτσου έφτασε τα πέντε ματς χωρίς νίκη (0-1-4 με 2-9 τέρματα). Οι Θεσσαλονικείς, από την άλλη, ναι μεν είναι τέσσερις αγώνες χωρίς «τρίποντο» (0-1-3 με 4-8 τέρματα), ωστόσο δείχνουν σε καλύτερη κατάσταση και με λιγότερα προβλήματα, έχοντας κι έναν βαθμό επιπλέον ως... μαξιλαράκι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League:

Κυριακή 23 Απριλίου 2023

17:30, Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΝΠΣ Βόλος – Άρης

20:00, Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

21:00, Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΑΕΚ

