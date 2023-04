Πολιτική

Εκλογές 2023 - Μητσοτάκης: Οι λόγοι για την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες

Ποιους λόγους θα επικαλεστεί ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές στις 21 Μαΐου. Πότε θα γίνει η συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη των εκλογών θα εισηγηθεί κατά τη σημερινή του (στις 11:00 το πρωί) επίσκεψη στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου θα υπογράψουν διά της περιφοράς τη σχετική Πράξη του οργάνου.

Αμέσως μετά είναι προγραμματισμένη η μετάδοση δήλωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία θα υπογραμμίζει πως η ανάγκη για διατήρηση των θετικών ρυθμών ανάπτυξης και για οικονομική σταθερότητα, αλλά και το ζητούμενο της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας επιβάλλουν τον σχηματισμό ισχυρής κυβέρνησης με νωπή λαϊκή εντολή.

Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα αναμένεται να θυροκολληθεί στη Βουλή αργότερα το απόγευμα.

