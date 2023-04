Αθλητικά

Super League - Play Out: Πρώτος “τελικός” στην Λιβαδειά

Η ελάχιστη βαθμολογική διαφορά των ομάδων που διεκδικούν την παραμονή τους στην κατηγορία, κάνουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την αγωνιστική.

Σε απόσταση δύο βαθμών βρίσκονται οι τέσσερις ομάδες που διεκδικούν την παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία. Για την 4η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League, ξεχωρίζει ο «τελικός» στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας.

Ο Λεβαδειακός έδωσε συνέχεια στο εξαιρετικό σερί του με τον Γιάννη Πετράκη στον πάγκο του, περνώντας νικηφόρα από την Τρίπολη (0-1). Ηταν το τέταρτο ματς που έμειναν αήττητοι οι Βοιωτοί (2-2-0 με 5-2 τέρματα), οι οποίοι, μάλιστα, φέτος δεν ηττήθηκαν από τον Ιωνικό (0-0 στη Νεάπολη και 1-0 στη Λιβαδειά).

Όχι πως η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου δεν είναι σε... καλό φεγγάρι. Στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της πήρε τρεις νίκες (όλες με σκορ 1-0), έχοντας ως «μελανό» σημείο μόνο την ήττα στο Περιστέρι (2-0). Θεωρητικά κι η ισοπαλία μοιάζει καλό αποτέλεσμα για τον Ιωνικό.

Ένα βαθμό πάνω από τον ουραγό Λεβαδειακό βρίσκεται η Λαμία. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου φιλοξενεί τον Ατρόμητο, τον οποίο δεν κέρδισε στα τέσσερα πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια (0-0 στο Περιστέρι και 1-1 στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας, φέτος). Η βαριά ήττα που γνώρισε η Λαμία στο Ηράκλειο (4-1) έβαλε τέλος σε ένα αήττητο σερί πέντε αγώνων (3-2-0 με 9-4 τέρματα) ενώ ενδιάμεσα ήρθε κι ο αποκλεισμός στο Κύπελλο από τον ΠΑΟΚ (1-5 και 1-1). Οι Περιστεριώτες είναι αήττητοι στη διαδικασία των Play Out, με την ομάδα του Κρις Κόουλμαν να «χτυπάει» όλα τα ματς (1-2-0 με 4-2 τέρματα).

Στους «Ζωσιμάδες», για τον ΠΑΣ Γιάννινα στο ματς κόντρα στον Παναιτωλικό δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης. Βέβαια, αυτή αγνοείται εδώ και 12 ματς για τον «Αγιαξ της Ηπείρου» (0-7-5 με 5-12 τέρματα). Τουλάχιστον, το 1-1 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι έβαλε στοπ στο αρνητικό ρεκόρ των τεσσάρων διαδοχικών ηττών. Όχι πως τα «καναρίνια» είναι σε καλύτερη κατάσταση – το αντίθετο. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου συμπλήρωσε τρεις σερί ήττες και έξι ματς (0-2-4 με 3-9 τέρματα) δίχως «τρίποντο», αλλά, ακόμη, δεν κινδυνεύει.

Στο Ηράκλειο, τέλος, τίθενται αντιμέτωπες δυο ομάδες που μοιάζουν… σαν τη μέρα με τη νύχτα. Παρότι αδιάφορος βαθμολογικά, ο ΟΦΗ έχει ήδη μαζέψει επτά βαθμούς (2-1-0 με 6-3 τέρματα) στο μίνι πρωτάθλημα και φλερτάρει με την έβδομη θέση, δείχνοντας εξαιρετικά στοιχεία υπό τις οδηγίες του Βάλντας Νταμπράουσκας. Ο Αστέρας Τρίπολης, από την άλλη, αποδέσμευσε τον Άκη Μάντζιο έπειτα από 14 αγώνες (3-5-6 ο απολογισμός), με τον Γιάννη Δουβίκα να αναλαμβάνει χρέη υπηρεσιακού τεχνικού. Οι Αρκάδες, της μιας νίκης στα εννέα πιο πρόσφατα ματς (1-4-4 με 6-10 τέρματα), μόνο σίγουροι δεν μπορούν να αισθάνονται στη μεγάλη κατηγορία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής των Play Out του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 22 Απριλίου 2023

19:15, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, Λεβαδειακός – Ιωνικός

19:15, «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

19:15, Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα – Παναιτωλικός

19:15, «Αθανάσιος Διάκος», Λαμία – Ατρόμητος

