Εκλογές 2023 - Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: οι πολίτες να κρίνουν χωρίς τοξικότητα και ακραίες συμπεριφορές

Την πρότασή του για διάλυση της Βουλής παρουσίασε σήμερα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου ο Πρωθυπουργός.

Στο προεδρικό μέγαρο μετέβη το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συναντηθεί με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου και να δρομολογήσει τη διεξαγωγή των εκλογών τον Μάιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι εύχεται να υπάρξει μία γόνιμη αντιπαράθεση επιχειρημάτων στον προεκλογικό αγώνα κάτι που τόνισε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και κάλεσε ιδιαίτερα τους νέους να μην επιλέξουν την αποχή και να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.

Αναλυτικά τα όσα ειπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

"Κυρία Πρόεδρε, έχω την χαρά να σας παραδώσω την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εισηγούμαστε τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εθνικών εκλογών την 21η Μαΐου, σε τέσσερις εβδομάδες από τώρα. Αυτό επιτάσσουν τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος, το άρθρο 41, επί της ουσίας όμως, η Κυβέρνηση έχει εξαντλήσει πρακτικά τη θητεία της, όπως είχα δεσμευτεί εξαρχής ότι πρέπει να γίνει, γιατί αυτό πιστεύω ότι επιτάσσει η θεσμική συνέχεια του κράτους, έτσι ώστε και οι πολίτες να μπορούν να αξιολογήσουν στις επερχόμενες εκλογές το σύνολο της κυβερνητικής μας θητείας, να πράξουν αναλόγως και να πάρουν τις αποφάσεις τους.

Οι εκλογές είναι μια μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας. Αυτό το οποίο θέλω να ευχηθώ, καθώς ξεκινάει η προεκλογική περίοδος, είναι να υπάρξει μια γόνιμη αντιπαράθεση επιχειρημάτων, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να κρίνουν με νηφαλιότητα ποιος πρέπει να τους κυβερνήσει την επόμενη τετραετία. Να μείνουμε μακριά από τοξικότητες, από ακραίες και πολωτικές συμπεριφορές, που νομίζω ότι δεν ταιριάζουν και στο γενικότερο κλίμα των καιρών, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και εναρμονισμένες αυτές οι συμπεριφορές με τη συνολική διάθεση της κοινωνίας.

Τέλος, να ευχηθώ η προεκλογική περίοδος να γίνει εφαλτήριο για τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών στη μεγάλη δημοκρατική διαδικασία, που είναι οι εθνικές εκλογές. Και απευθύνομαι ιδιαίτερα στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά, που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, η συμμετοχή τους στις εκλογές είναι, νομίζω, ένα στοίχημα για όλους μας και τελικά και αυτοί πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι καλύτερα να συμμετέχουν στις αποφάσεις που θα ληφθούν για το δικό τους μέλλον, παρά να επιλέξουν την αποχή.

Οπότε, η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι πια στη διάθεσή σας, το Διάταγμα για την διάλυση της Βουλής θα θυροκολληθεί σήμερα το απόγευμα και από αύριο το πρωί επίσημα το ρολόι μετράει αντίστροφα για τις εκλογές της 21ης Μαΐου".

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ανέφερε με τη σειρά της: "Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Εύχομαι να έχουμε μια ήρεμη και γόνιμη προεκλογική περίοδο, για το καλό της χώρας."

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εκδώσει το προεδρικό διάταγμα διάλυσης της Βουλής, που υπογράφουν όλοι οι υπουργοί, και θα ακολουθήσει στη θυροκόλλησή του.

Σε προγραμματισμένη δήλωση που θα πραγματοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να αναφέρει ότι κατουσίαν, έχει εξαντληθεί η τετραετία αλλά θα υπογραμμίζει ακόμη πως η ανάγκη για διατήρηση των θετικών ρυθμών ανάπτυξης και για οικονομική σταθερότητα, αλλά και το ζητούμενο της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας επιβάλλουν τον σχηματισμό ισχυρής κυβέρνησης με νωπή λαϊκή εντολή.

