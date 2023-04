Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αθήνα

Σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου έγινε αισθητή η δόνηση, που είχε επίκεντρο στην Εύβοια.

Σεισμός στην Εύβοια, έγινε αισθητός και στην Αττική, το πρωί του Σαββάτου.

Στις 10:38 σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με την μέτρηση των σεισμολόγων.

Ο σεισμός, με επίκεντρο σε απόσταση 7 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της περιοχής των Ζαράκων στην Εύβοια.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 11,1 χιλιομέτρων.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ και Καθηγητής Γεωλογίας στο ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας, είπε πως δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς κατά τις εκτιμήσεις η περιοχή δεν μπορει να δώσει μεγάλης έντασης σεισμούς, ωστόσο επεσήμανε πως σε κάθε περίπτωση παρακολουθείται το φαινόμενο,

Μέσα σε μισή ώρα απο την δόνηση των 4,5 Ρίχτερ, έχουν καταγραφεί από το ίδιο επίκεντρο τρεις σεισμοί, ο μεγαλύτερος των οποίων είχε μέγεθος 3,3 Ρίχτερ.

