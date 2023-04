Πολιτική

Εκλογές 2023 - Μητσοτάκης: η πολιτική σταθερότητα γίνεται εθνική αναγκαιότητα (βίντεο)

Τι αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επίσημη προκήρυξη εκλογών.

Διάγγελμα εξέδωσε το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο μετά την εισήγησή του για διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός, τόνισε μεταξύ άλλων, την ανάγκη για διατήρηση των θετικών ρυθμών ανάπτυξης και για οικονομική σταθερότητα, αλλά και το ζητούμενο της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας που επιβάλλουν τον σχηματισμό ισχυρής κυβέρνησης με νωπή λαϊκή εντολή.

Αναλυτικά το μήνυμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη:

"Συμπολίτες μου,



Μόλις παρέδωσα στην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εισηγούμαι και επισήμως τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εθνικών εκλογών την Κυριακή 21 Μαΐου. Με την ουσιαστική ολοκλήρωση, δηλαδή, της πρώτης μας κυβερνητικής θητείας, όπως εξαρχής είχα δεσμευτεί και όπως πράγματι συμβαίνει.



Γνωρίζετε καλά τις αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις που πέρασε και ξεπέρασε αυτά τα χρόνια η πατρίδα μας: πρώτα, τις μεταναστευτικές εισβολές στον Έβρο. Μετά, την παγκόσμια πανδημία. Αργότερα, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την ενεργειακή έκρηξη και τη διεθνή ακρίβεια. Και, καθημερινά, τις εθνικές προκλήσεις ενός απρόβλεπτου γείτονα όπως η Τουρκία.



Απέναντι σε όλα αυτά, η οικονομία και η κοινωνία μας έμειναν όρθιες. Και όχι μόνο. Γιατί με μία συνετή διαχείριση η πολιτεία στήριξε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Μειώνοντας, ταυτόχρονα, 50 φόρους και εισφορές. Αυξάνοντας, για πρώτη φορά ύστερα από 12 χρόνια, τις συντάξεις. Και ανεβάζοντας τον βασικό μισθό από τα 650 στα 780 ευρώ.



Στο ίδιο διάστημα, δημιουργήθηκαν σχεδόν 300.000 νέες θέσεις εργασίας και η εθνική μας οικονομία αναβαθμίστηκε 12 φορές, ωστε η χώρα να βρίσκεται σήμερα πολύ κοντά στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Εξέλιξη που, με τη σειρά της, θα σημαίνει και φθηνότερο δανεισμό για την Ελληνική Δημοκρατία, για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα νοικοκυριά μας.



Ο εθνικός αυτός στόχος, σε συνδυασμό με την ανάγκη ισχυρής εκπροσώπησης του τόπου διεθνώς, επιβάλλουν πολιτική σταθερότητα σε ορίζοντα τετραετίας. Γι’ αυτό και συνιστά θέμα εξαιρετικής σημασίας, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Συντάγματος. Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται καθαρή προοπτική στην πορεία της και καθαρές λύσεις στην ηγεσία της.

Ελληνίδες, Έλληνες,



Είμαι σίγουρος ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των στιγμών, καθώς η χώρα μας από ουραγός είναι, ήδη, πρωταγωνιστής στην Ευρώπη. Παρουσιάζει δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης αλλά και τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και του δημόσιου χρέους στην ήπειρο. Καταγράφοντας, παράλληλα, συνεχή ρεκόρ σε επενδύσεις, εξαγωγές αλλά και έσοδα από τον τουρισμό της.

Η κοινωνία μας πληρώνει χαμηλότερους φόρους και ΕΝΦΙΑ. Η Εισφορά Αλληλεγγύης έχει καταργηθεί. Όπως, ουσιαστικά, δωρεάν έγιναν και οι Γονικές Παροχές. Οι πιο αδύναμοι ενισχύονται. Και, μετά τις αυξήσεις στο ρεύμα, η πολιτεία υψώνει διαρκώς αναχώματα στην εισαγόμενη ακρίβεια. Με άλλα λόγια η Ελλάδα απαντά στις διεθνείς προκλήσεις και κατακτά τις εθνικές διεκδικήσεις.

Σε 4 χρόνια, παρά τις δυσκολίες, έγιναν πολλά. Όμως, μένουν να γίνουν πολλά περισσότερα. Ξέρω ότι, παρά τα θετικά βήματα, οι μισθοί στη χώρα μας παραμένουν ακόμη χαμηλοί. Η δημόσια υγεία έχει ακόμη πληγές να γιατρευτούν. Το κράτος μας πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικό. Οι νέοι μας πρέπει να βρουν μεγαλύτερη φροντίδα. Αυτές, ακριβώς, θα είναι οι προτεραιότητές μας στη νέα μας θητεία.



Η Ελλάδα πρέπει επίσης να εδραιωθεί ως γεωστρατηγική και ενεργειακή δύναμη. Θωρακίζοντας τα σύνορά της από το μεταναστευτικό αλλά και από κάθε άλλον κίνδυνο. Και δυναμώνοντας τη φωνή της, που πλέον ακούγεται παντού: στο αμερικανικό Κογκρέσο, στις Βρυξέλλες αλλά και σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες. Πιστέψτε με, γνωρίζω καλά τις δυσκολίες αλλά και τις επιτυχίες που είχαμε σε αυτό το πεδίο.



Τα παραπάνω αποκτούν ξεχωριστή σημασία σ’ έναν αβέβαιο και ασταθή πλανήτη. Μπορεί τα δύσκολα να φαίνονται πίσω μας, όμως σας διαβεβαιώνω: οι δυσκολίες δεν θα λείψουν. Συνεπώς, η πολιτική σταθερότητα γίνεται εθνική αναγκαιότητα και η τροχιά της προόδου μόνος δρόμος για την πατρίδα. Άρα και καθοριστικό κριτήριο για την ψήφο μας αύριο.



Συμπολίτες μου,



Μοιράζομαι μαζί σας τις σκέψεις μου με αφορμή τη σημερινή θεσμική διαδικασία. Με την ειλικρίνεια που σας μιλώ εδώ και 4 χρόνια. Και με ήσυχη τη συνείδηση μου ότι έμεινα πιστός στο καθήκον μου. Δίχως να κρύβομαι πίσω από τις άσχημες στιγμές, που πρέπει να γίνονται όλο και λιγότερες. Και επιμένοντας στις καλές, που οφείλουμε να τις κάνουμε περισσότερες.



Τον Ιούλιο του 2019 δεν υποσχέθηκα θαύματα αλλά σχέδιο και σκληρή δουλειά, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις οι οποίες το 2023 είναι πια χειροπιαστή πραγματικότητα. Ώστε, σήμερα, να αισθάνομαι πιο έμπειρος και πιο σίγουρος. Γιατί γνωρίζω καλύτερα τα προβλήματα. Κυρίως, όμως, γνωρίζω καλύτερα τις δυνατότητες του τόπου. Αυτές που μας οπλίζουν όλους με μία νέα αυτοπεποίθηση.



Βαδίζοντας, λοιπόν, προς τις εκλογές, σάς κοιτώ στα μάτια και δηλώνω αισιόδοξος για το αύριο. Αρκεί να μείνουμε ενωμένοι. Μακριά από τα ψέματα, τη λάσπη και τα άδεια συνθήματα που θα μας πολιορκήσουν ξανά. Και αναγνωρίζοντας πόσο κρίσιμη είναι η κάλπη της 21ης Μαΐου. Για να συνεχίσουμε να προχωράμε μαζί. Σταθερά, Τολμηρά και Μπροστά!"

Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ για την επενδυτική βαθμίδα

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρεται «Από το 2019 μέχρι σήμερα ο κ. Μητσοτάκης έχει υποσχεθεί αμέτρητες φορές την επενδυτική βαθμίδα μέσα στη θητεία του. Η θητεία του τελειώνει και η επενδυτική βαθμίδα δυστυχώς για τη χώρα, δεν ήρθε ποτέ. Το συμπέρασμα είναι ένα: Μητσοτάκης και επενδυτική βαθμίδα είναι έννοιες ασύμβατες. Οι μόνες λέξεις που είναι συμβατές με τη πολιτική του είναι η αναποτελεσματικότητα και οι κούφιες υποσχέσεις».

Απαντώντας, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει «Το ποιος εργάζεται για τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας και ποιος εγκλώβισε τη χώρα στην ύφεση και την υπερφορολόγηση είναι γνωστό. Ένα είναι σίγουρο όμως: Κλείνοντας τις τράπεζες με την προοδευτική συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Βαρουφάκη θα έρθει σίγουρα η επενδυτική βαθμίδα…».

Ανταπαντώντας, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ρύθμισε το χρέος, άφησε 37 δις στα δημόσια ταμεία, αναβάθμισε την ελληνική οικονομία και έδωσε τη δυνατότητα να ξαναβγεί η χώρα στις αγορές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την οικονομία έταξε ένα πράγμα το 2019: Επενδυτική βαθμίδα. Και τελικά άφησε το δημόσιο χρέος 44 δις μεγαλύτερο. Το ιδιωτικό 40 δις μεγαλύτερο, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 10 φορές μεγαλύτερο και την επενδυτική βαθμίδα όνειρο απατηλό. Θα τη φέρει και αυτή η επόμενη κυβέρνηση Τσίπρα, όπως έφερε και την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια».

Κουτσούμπας: Ο λαός μπορεί να κάνει την έκπληξη, με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας πραγματοποίησε δήλωση σχετικά με την επίσημη προκήρυξη των εκλογών στην οποία αναφέρει:

"Ένα πιο δυνατό ΚΚΕ θα είναι το νέο, το αισιόδοξο, το ανατρεπτικό μήνυμα που μπορεί να αναδείξει η λαϊκή ψήφος στις 21 Μαΐου. Απέναντι στις παλιές, γνωστές και χρεοκοπημένες συνταγές των άλλων κομμάτων, απέναντι στα ψεύτικα διλήμματα και πάνω απ’ όλα απέναντι στο κοινό τους αντιλαϊκό πρόγραμμα που θα εφαρμόσει όποια κυβέρνηση προκύψει, η διαφορά από το λαό μπορεί να γίνει. Και αυτή είναι να βρεθεί όσο πιο ψηλά το ΚΚΕ. Ο λαός μπορεί να κάνει την έκπληξη, με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ."





