Υπόθεση Γεωργούλη: Εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Νικόπουλος μετά τις αναρτήσεις

Τι είχε πει ο ίδιος το πρωί της Παρασκευής στον ΑΝΤ1, σχετικά με τις αναρτήσεις του, θεωρώντας πως δεν είναι προσβλητικές.

Παραιτήθηκε από μέλος της Γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Νικόπουλος, μετά από μία σειρά αναρτήσεων που έκανε τις προηγούμενες ημέρες σε βάρος της Ελένης Χρονοπούλου για την καταγγελία της σχετικά με τον βιασμό και την κακοποίηση από τον Αλέξη Γεωργούλη.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε αργά χθες το βράδυ, Παρασκευή 21 Απριλίου, και πριν ανακοινώσει τις αποφάσεις της για έξοδο του Χρήστου Νικόπουλου ο ίδιος παραιτήθηκε. Όμως, επέμεινε στην απολογία του περί συνωμοσιολογίας λέγοντας πως ο χρόνος δημοσιοποίησης της υπόθεσης δεν ήταν τυχαίος και εξέφρασε την απορία του που δεν γίνεται αντιληπτό το χιούμορ του μέσα από όσα έγραψε και ανήρτησε στο διαδίκτυο. Αμέσως μετά και πριν του ανακοινωθεί η απόφαση περί διαγραφής του από το κόμμα παραιτήθηκε ο ίδιος για να μη ζημιώσει περαιτέρω την παράταξη στις προσεχείς εκλογές.

Ο Χρήστος Νικόπουλος ήταν επί χρόνια αγροτοσυνδικαλιστής με το ΠΑΣΟΚ και μεταπήδησε στον ΣΥΡΙΖΑ πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Από χθες το πρωί ο ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας είχε προϊδεάσει με τη θέση του μετά τον θόρυβο που ξέσπασε για τις αναρτήσεις του Χρήστου Νικόπουλου και είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε:

«Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι ξεκάθαρη και σαφής: Καμία ανοχή, καμία συγκάλυψη σε ζητήματα κακοποίησης και έμφυλης βίας, όποιον-όποια κι αν αφορούν. Στεκόμαστε πάντα στο πλευρό των θυμάτων, ιδιαίτερα όσων γυναικών έχουν το θάρρος και τα τεράστια ψυχικά αποθέματα να βγουν και να μιλήσουν για όσα τραγικά έχουν υποστεί.

Οι προσωπικές απόψεις του Χρ. Νικόπουλου είναι αυτονόητα καταδικαστέες και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά της Αριστεράς.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας επιθυμούμε την ταχύτατη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση δικαιοσύνης στη σχετική με τον Αλ. Γεωργούλη υπόθεση. Η πολιτική εκμετάλλευση περιστατικών κακοποίησης και έμφυλης βίας προσβάλει τα θύματα και δεν συμβάλει στην ουσιαστική αντιμετώπιση και εξάλειψη τέτοιων περιστατικών».

Ο Χρήστος Νικολόπουλος είχε μιλήσει για το θέμα των αναρτήσεων το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

