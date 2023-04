Κοινωνία

Αθήνα: θησαύριζαν πουλώντας κοκαΐνη

Τι εντόπισαν οι Αρχές στα σπίτια των δύο συλληφθέντων.

Στα χέρια των αρχών, βρίσκονται δύο άνδρες για εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 21-4-2023 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 24χρονος ημεδαπός και 32χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στην διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στις περιοχές του Γαλατσίου, των Πατησίων και του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους στην Κυψέλη και στα Πατήσια, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

530 γραμμ. κοκαΐνης,

7 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -43.370- ευρώ,

διάφορα τιμαλφή,

2 αυτοκίνητα,

2 μοτοσικλέτες και

4 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

