Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης της Οικογένειας στο Περιστέρι (εικόνες)

Το πρώτο στην Ελλάδα Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης της Οικογένειας εγκαινιάστηκε στο Περιστέρι, από την Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη.

Το νέο Κέντρο Ημέρας δημιουργήθηκε από τον Φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» και εντάσσεται στις 106 κοινοτικές Δομές που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας, στην επικράτεια, κατόπιν διαγωνισμών, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Η νέα δομή προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες στους κατοίκους 5 Δήμων (Περιστερίου, Αιγάλεω, Περάματος, Αγίας Βαρβάρας και Χαϊδαρίου) και απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, νεαρούς ενήλικες, γονείς ή φροντιστές που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ή διαταραχές. Έμμεσα ωφελούμενοι του Κέντρου Ημέρας είναι επίσης οι επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, οι εκπαιδευτικοί, οι σχολικές μονάδες και άλλοι κοινωνικοί φορείς.

Οι δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας περιλαμβάνουν πρόληψη και ενδυνάμωση, διαγνωστική εκτίμηση και θεραπεία, εξειδικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις για παιδιά και εφήβους, όπως είναι οι θεραπείες μέσω τεχνών και η παιγνιοθεραπεία, συμβουλευτική, προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ένταξηςκαι ενδυνάμωση των γονέων. Επιπλέον, παρέχεται διασύνδεση με δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.

Η νέα Δομή στελεχώνεται με 3 ψυχιάτρους, 2 παιδοψυχολόγους, 3 ψυχολόγους, 1 Κοινωνικό Λειτουργό και το απαραίτητο βοηθητικό και Διοικητικό προσωπικό.

Προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τις υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας και να προγραμματίσουν ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 210 86 68 365 και μέσω email στη διεύθυνση family@thalpos.org.gr.

Κατά την τέλεση των εγκαινίων, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη επεσήμανε:

«Οι οικογένειες και ειδικά τα παιδιά και οι έφηβοι στην διάρκεια της πανδημίας δέχτηκαν σημαντική ψυχική επιβάρυνση. Καταγράφηκε αύξηση του άγχους, της κατάθλιψης, της ενδοοικογενειακής βίας, των συγκρούσεων, της ανασφάλειας, του φόβου για το μέλλον, της εργασιακής αβεβαιότητας και άλλων ψυχικών διαταραχών. Για να βοηθήσουμε τα παιδιά και τους γονείς, δημιουργούμε Κέντρα Ημέρας Ολιστικής Υποστήριξης της Οικογένειας, που προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στην κοινότητα.

Συνολικά με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» δημιουργούμε, κατόπιν διαγωνισμών, 106 νέες κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας για την υποστήριξη του γενικού πληθυσμού, αλλά και των ευάλωτων ομάδων. Όλες οι Δομές προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί κι έχουν εκδοθεί οι άδειες ίδρυσης για τις 66 εξ αυτών, ενώ παράλληλα προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί για άλλες 30.

Όλες οι πολιτικές μας αποτυπώνονται στο νέο ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία με ορίζοντα δεκαετίας που εγκρίθηκε από την Βουλή και διαθέτει διακριτό άξονα για την υποστήριξη των παιδιών, των εφήβων και της οικογένειας».

Στα εγκαίνια του πρώτου Κέντρου Ημέρας για την υποστήριξη της Οικογένειας παρέστησαν ο Μητροπολίτης Περιστερίου Γρηγόριος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, ο Βουλευτής Γιάννης Λοβέρδος, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, η υποδιοικήτρια της 2ης ΥΠΕ Μαρία Δίπλα, εργαζόμενοι και πλήθος κόσμου.

