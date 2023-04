Κοινωνία

Κρήτη - Άγιο Φως: Το κήρυγμα ιερέα, οι αντιδράσεις και η απάντησή του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απάντηση έδωσε μέσα από τα social media ο ιερέας από την Κρήτη που το κήρυγμά του έχει προκαλέσει συζητήσεις.

Συζητήσεις έχει προκαλέσει το κήρυγμα του Κρητικού ιερέα και και εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Σοκαρά Χαράλαμπου Κοπανάκη, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Ο ιερέας, που είναι ένας κληρικός ιδιαίτερα αγαπητός στο ποίμνιό του, στον Σοκαρά της Κρήτης όπου ιερουργεί και διαμένει επί σειρά ετών, στην ομιλία του αναφέρθηκε στο Άγιο Φως κάνοντας λόγο για «στημένο θαύμα» από τους σταυροφόρους πριν 11 αιώνες, το οποίο έγινε για να γίνει η περιοχή περισσότερο εμπορική.

«Τόσα χρόνια που οι πιστοί έπαιρναν άγιο φως από τις ενορίες τους και ο παπάς το άναβε από το καντήλι γιατί δεν διαμαρτύρονταν; Σήμερα που θα κοινωνήσετε με ένα ψωμί που φροντίσαμε να έχουν ζυμώσει κάποιες γυναίκες χθες για να το έχουμε εδώ, ή το Νάμα που το έχουμε προμηθευτεί θα διαμαρτυρηθείτε; Θα αισθανθείτε ότι αυτό δεν είναι γνήσιο; Ότι χαλάει η πίστη σας; Ότι κάτι αποκαθηλώνεται μέσα σας;», ανέφερε στο κήρυγμα του ο ιερέας και τόνισε πως «η πίστη των ανθρώπων δεν πλήττεται από την αλήθεια αλλά από την εκμετάλλευση και την απάτη».

Η ομιλία του αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα και προκάλεσε συζητήσεις αλλά και αντιδράσεις, ωστόσο ο ιερέας σε αναρτήσεις και σχόλιά του τονίζει πως «η αλήθεια δεν πληγώνει την πίστη».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο π. Χαράλαμπος Κοπανάκης αναφέρει:

«Τους ανθρώπους μας ενοχλεί και μας πληγώνει το ψέμα.

Ταυτόχρονα, μας φοβίζει η αλήθεια.

Ψυχολογικό είναι το φαινόμενο και υπάρχουν ερμηνείες, όμως δεν είναι της παρούσης.

Πέραν αυτών, οι κοινωνικές ομάδες που έλκονται ιδιαίτερα από το ψέμα και αποστρέφονται μετά βδελυγμίας την αλήθεια, είναι οι θρησκευομενοι, νομίζω όλων των θρησκειών.

Όταν η αλήθεια εξορίζεται, ο άνθρωπος προσκαίρως ανακουφίζεται, αλλά στην πορεία ζορίζεται, προς όφελος ολίγων επιτήδειων…».

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκηδόνα: Ο μητροκτόνος ταξίδεψε 60 χιλιόμετρα με την σορό στο αυτοκίνητο

Σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αθήνα

Βόλος: στη φυλακή άνδρας που βρέθηκε για 7η φορά να οδηγεί μεθυσμένος