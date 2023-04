Κοινωνία

Προφυλακίστηκε ο οδηγός που παρέσυρε ντελιβερά (εικόνες)

Για δεύτερη απόπειρα σε βάρος του κάνει λόγο ο διανομέας, που έχει κινηθεί νομικά σε βάρος του 46χρονου.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 46χρονος άνδρας που παρέσυρε με το φορτηγάκι του και στη συνέχεια εγκατέλειψε έναν διανομέα, στα Χανιά.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας , καθώς σύμφωνα με την προανάκριση παρέσυρε με δόλο το μηχανάκι στο οποίο επέβαινε ο διανομέας φέρεται να .

Ο 46χρονος φαίνεται πως με τις εξηγήσεις του δεν έπεισε εισαγγελέα και ανακριτή και έτσι κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό έγινε την περασμένη Τετάρτη στον παράλληλο της εθνικής οδού Χανίων – Κισάμου, στο ύψος του Βαμβακόπουλου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου καταδιώχθηκε από πολίτες και ακινητοποιήθηκε μέχρι τη στιγμή που έφτασε η αστυνομία.

Ο 53χρονος διανομέας υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο των Χανίων, υπεβλήθη σε εξετάσεις και έλαβε εξιτήριο.

Είχε επιχειρήσει να τον σκοτώσει ξανά, λέει ο δικηγόρος του θύματος

Οι δικηγόροι του θύματος Ευτύχης Μαυρογένης και Κατερίνα Γρυλλάκη, δήλωσαν πως με βάση τα στοιχεία που κατέθεσαν στις αρχές θα ζητήσουν να διευρυνθεί το κατηγορητήριο για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατ’ εξακολούθηση. «Οι συγκεκριμένες ενέργειες του κατηγορουμένου είχαν επαναληφθεί και στο παρελθόν και κατά συνέπεια οι διαρκείς απειλές οι οποίες μετουσιώθηκαν σε πράξεις καθιστούν τον κατηγορούμενο επικίνδυνο άνθρωπο», δήλωσε ο κ. Μαυρογένης.

Ο διανομέας κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή και σύμφωνα με τον κ. Μαυρογένη έδωσε στοιχεία τα οποία δείχνουν πως πρόκειται για την δεύτερη απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του από τον 46χρονο.

Είχε σχέση με την σύζυγο του κατηγορούμενου ο διανομέας

«Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος χωρίς κανένα φραγμό προσπαθούσε να αφαιρέσει τη ζωή ενός αθώου ανθρώπου», συμπλήρωσε ο κ. Μαυρογένης ο οποίος αναφέρθηκε και στα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη.

«Πριν από 12 χρόνια πιθανόν να υπήρξε μια σχέση, την οποία ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι πληροφορήθηκε εσχάτως, πλην όμως αυτό δεν δικαιολογεί σε καμία των περιπτώσεων τις ενέργειες τις οποίες προέβη», σημείωσε ο δικηγόρος του θύματος και τόνισε πως η πιθανή σχέση του θύματος με την σύζυγο του κατηγορούμενου έγινε όταν και τα δύο ζευγάρια βρίσκονταν σε διάσταση.

Πηγή: creta24.gr

