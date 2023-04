Κόσμος

Ιταλία. δωρεάν αντισυλληπτικά χάπια και προληπτική θεραπεία για τον HIV

Ο Ιταλικός Οργανισμός Φαρμάκων, πήρε την απόφαση αυτή καθώς υπάρχουν γυναίκες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος των χαπιών αντισύλληψης.

Έπειτα από απόφαση του Ιταλικού Οργανισμού Φαρμάκων, δωρεάν πρόκειται να χορηγείται στο εξής σε όσες γυναίκες το επιθυμούν το αντισυλληπτικό χάπι. Το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας για το ιταλικό σύστημα υγείας υπολογίζεται στα 140 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Παράλληλα αποφασίσθηκε και η δωρεάν χορήγηση της αντιρετροϊκής θεραπείας PrEP (Προφύλαξη πριν από την Έκθεση), η οποία μειώνει τις πιθανότητες μόλυνσης από τον ιό HIV.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το αντισυλληπτικό χάπι για οικονομικούς λόγους. Το κόστος κάθε χαπιού κυμαίνεται στην Ιταλία από 10 μέχρι 25 ευρώ.

Σε ορισμένες ιταλικές περιφέρειες (όπως αυτές με πρωτεύουσες την Ρώμη, την Φλωρεντία και την Μπολώνια) μέχρι τώρα είχε αποφασιστεί η δωρεάν χορήγηση του αντισυλληπτικού χαπιού μόνον σε γυναίκες ηλικίας μέχρι 25 ετών.

Όσο για την θεραπεία που μειώνει τις πιθανότητες μόλυνσης με HIV, ιθύνοντες του Ιταλικού Οργανισμού Φαρμάκων εξηγούν ότι θα χορηγείται από τα νοσοκομεία με μικρή επιβάρυνση για το εθνικό σύστημα υγείας -λόγω του περιορισμένου κόστους της- και ότι «πρόκειται για μια επένδυση, με στόχο την προστασία της υγείας των πολιτών της χώρας».

