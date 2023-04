Αίγιο: Αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Αθλητικά

Το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και... προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην εθνική οδό Αιγίου-Φτέρης, κατά τη διάρκεια του 10ου Rally Sprint που διοργανώνεται στο Αίγιο.

Συγκεκριμένα, ένα αγωνιστικό όχημα ξέφυγε από την πορεία του στο ύψος του χωριού Αχλαδιά, βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε από μεγάλο ύψος, για να καταλήξει στην αυλή ενός σπιτιού.

Οι δυο επιβάτες του οχήματος τραυματίστηκαν, ενώ το όχημα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Αιγίου. Ο αγώνας έχει διακοπεί.

