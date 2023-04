Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης απο Καρδίτσα: χρέος μας να αναγεννήσουμε τη δημοκρατική παράταξη και το ΠΑΣΟΚ

Τι ανέφερε από την Καρδίτσα που συνεχίζει την περιοδεία του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Έχουμε χρέος να αναγεννήσουμε τη δημοκρατική παράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε χρέος να ανοίξουμε μια νέα εποχή, κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας, να έχει ο προοδευτικός δημοκρατικός κόσμος της χώρας μια γνήσια επιλογή, μακριά από ελιτισμούς, μακριά από λαϊκισμούς, που πλήγωσαν 15 χρόνια τον ελληνικό λαό οδηγώντας στην τοξικότητα και το διχασμό».

Αυτά τόνισε σήμερα το μεσημέρι, μεταξύ άλλων, από την Καρδίτσα, στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Δυτική Θεσσαλία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε ανοικτή συγκέντρωση σε κεντρικό καφέ της πόλης.

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης απηύθυνε κάλεσμα προς τους πολίτες λέγοντας: «καλούμε όλους τους πολίτες να γυρίσουν την πλάτη στο διχασμό, στα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς, σε οικονομικές επιλογές που ενισχύουν τους ισχυρούς, και δημιουργούν νέες ανισότητες». Να γυρίσουν την πλάτη στη θεσμική παρακμή, έχουμε χρέος ως δημοκρατική παράταξη να ενισχύσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας, απέναντι στο ψηφιακό παρακράτος που έστησε ο κ. Τσίπρας με τον κ. Μητσοτάκη, δέκα χρόνια τώρα».

Για να τονίσει πως «όποιος πάει απέναντί τους τον λυντσάρουνε , τον λυντσάρουνε στα social media, αυτό δεν είναι δημοκρατία, εμείς θέλουμε διάλογο, θέλουμε ένα λαό ενωμένο, ένα λαό που όλοι αγωνιζόμαστε για το καλύτερο, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα».

Ακόμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής επεσήμανε πως «αυτοί δημιουργούν συνέχεια ψεύτικους διαχωρισμούς». Έχουμε χρέος να ανοίξουμε έναν διάλογο θέσεων, απόψεων, ιδεών, και όχι φθηνές συγκρούσεις που δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο στον αγώνα της καρέκλας, στον αγώνα της εξουσίας. Είναι δυνατόν, τόνισε επίσης ο κ. Ανδρουλάκης εν έτει 2023 η Ελλάδα να έχει στημένο παρακράτος υποκλοπών, και ένας Πρωθυπουργός δήθεν φιλελεύθερος να κάνει ότι μπορεί για να συγκαλύψει τον ανεψιό του και ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα που πωλούσαν αυτά τα παράνομα λογισμικά; Ακόμα ο ίδιος είπε, είναι δυνατόν εν έτει 2023 το δεξί χέρι του προηγούμενου Πρωθυπουργού να καταδικάζεται 13-0 από το ειδικό δικαστήριο για παιχνίδια για τις τηλεοπτικές άδειες και αντί να τον στείλουν σπίτι του, να είναι στα ψηφοδέλτια ως σημαία; Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα συμβαίνουν όλα αυτά, αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, μετά το τέλος της ομιλίας και πριν φτάσει στο χώρο της συγκέντρωσης βάδισε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης της Καρδίτσας χαιρέτισε και συνομίλησε με πολίτες.

