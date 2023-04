Οικονομία

Βερολίνο: Σε απεργία τη Δευτέρα το προσωπικό ασφαλείας του αεροδρομίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το συνδικάτο είχε ήδη οργανώσει παρόμοια απεργία στο αεροδρόμιο του Βερολίνου τον Ιανουάριο, προκαλώτας την ακύρωση ή τον επαναπρογραμματισμό περίπου 300 πτήσεων.



Το προσωπικό ασφαλείας του διεθνούς αεροδρομίου του Βερολίνου καλείται να απεργήσει μεθαύριο, Δευτέρα, για καλύτερους μισθούς, ανακοίνωσε σήμερα το συνδικάτο Verdi.

«Πρέπει να περιμένουμε περισσότερο χρόνο αναμονής, ακόμη και ακυρώσεις πτήσεων» εξαιτίας αυτής της κινητοποίησης, η οποία θα διαρκέσει όλη τη Δευτέρα, προειδοποιεί σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο.

Το Verdi είχε ήδη οργανώσει απεργία προχθές, Πέμπτη, και χθες, Παρασκευή, του προσωπικού γερμανικών αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων αυτά του Αμβούργου, του Ντίσλεντορφ, της Κολωνίας, της Στουτγάρδης και της Καρλσρούης.

Το συνδικάτο υπενθυμίζει πως διεξάγει «διαπραγματεύσεις εδώ και χρόνια με τη γερμανική ομοσπονδία επιχειρήσεων αεροπορικής ασφαλείας (BDLS) για αυξήσεις των πριμ για τη νυκτερινή εργασία, καθώς και για την εργασία το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες και για καλύτερες αμοιβές για τις υπερωρίες».

Το συνδικάτο είχε ήδη οργανώσει παρόμοια απεργία στο αεροδρόμιο του Βερολίνου τον Ιανουάριο, προκαλώτας την ακύρωση ή τον επαναπρογραμματισμό περίπου 300 πτήσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αθήνα

Χαλκηδόνα: Ο μητροκτόνος ταξίδεψε 60 χιλιόμετρα με την σορό στο αυτοκίνητο

Βόλος: στη φυλακή άνδρας που βρέθηκε για 7η φορά να οδηγεί μεθυσμένος