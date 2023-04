Πολιτική

Εκλογές - Κανελλόπουλος: Επαναλειτούργησε το “ΕΑΝ...” για να “κατέβει” ο Κασιδιάρης

Ο πρώην Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου προχώρησε στην επαναλειτουργία του κόμματος "ΕΑΝ...".

Στην επαναλειτουργία του κόμματος «ΕΑΝ...» προχώρησε ο πρώην Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος. Το κόμμα είχε ιδρυθεί από τον πρώην ανώτατο δικαστικό λειτουργό τον Φεβρουάριο του 2022, ωστόσο η λειτουργία του είχε ανασταλεί με τον κ.Κανελλόπουλο να προσχωρεί στις τάξεις του κόμματος «Έλληνες» και μα εκλέγεται επικεφαλής, προκειμένου να μπορέσει ο πρωτόδικα καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης να κατέλθει ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές.



Ωστόσο, μετά την ψήφιση της τροπολογίας- «μπλόκο» στην κάθοδο του κόμματος «Έλληνες» και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του κόμματος από το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, ο κ.Κανελλόπουλος αποφάσισε να επαναλειτουργήσει το κόμμα «ΕΑΝ...» και διά εκπροσώπου του την Παρασκευή υπέβαλε το σχετικό αίτημα στον Άρειο Πάγο, ώστε να κατέλθει με το δικό του κόμμα στην εκλογική αναμέτρηση.





