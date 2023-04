Κόσμος

Ρωσικά ΜΜΕ: H Μόσχα απελαύνει περισσότερους από 20 Γερμανούς διπλωμάτες

Η Ρωσία, προχωρώντας σε μια κίνηση ανταπόδοσης, απελαύνει περισσότερους από 20 Γερμανούς διπλωμάτες, δήλωσε σήμερα στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει πως η Ρωσία θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο σε μαζικές απελάσεις διπλωματών της από το Βερολίνο.

«Οι γερμανικές αρχές αποφάσισαν άλλη μια μαζική απέλαση εργαζομένων σε ρωσικές διπλωματικές αποστολές στη Γερμανία. Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτές τις ενέργειες του Βερολίνου, που συνεχίζει να καταστρέφει ολόκληρο το φάσμα των ρωσογερμανικών σχέσεων», είχε αναφέρει το υπουργείο, χωρίς να αποκαλύψει τον αριθμό των διπλωμάτων που απελαύνονται.

Οι σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και το Βερολίνο, το οποίο ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής του ρωσικού πετρελαίου και αερίου, έχουν επιδεινωθεί αφότου η Ρωσία έστειλε το Φεβρουάριο 2022 στρατεύματα να εισβάλουν στην Ουκρανία και η Δύση απάντησε με κυρώσεις.

«Ως αντίδραση στις εχθρικές ενέργειες του Βερολίνου, η ρωσική πλευρά αποφάσισε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο απελαύνοντας Γερμανούς διπλωμάτες από τη Ρωσία, καθώς και να περιορίσει σημαντικά το μέγιστο αριθμό εργαζομένων στις γερμανικές διπλωματικές αποστολές στη χώρα μας», ανακοίνωσε το υπουργείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πρεσβευτής της Γερμανίας στη Μόσχα ενημερώθηκε για τις ενέργειες αυτές στις 5 Απριλίου.

