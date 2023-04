Πολιτισμός

Κηδεία Κατερίνας Χέλμη: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό

Η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών και η ταφή της στο Νεκροταφείο της Κηφισιάς.

Το «ύστατο χαίρε» είπαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες το πρωί του Σαββάτου 22 Απριλίου στην Κατερίνα Χέλμη, που «έφυγε» πριν από μία εβδομάδα σε ηλικία 83 ετών.

Πολλοί καλλιτέχνες βρέθηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών το πρωί του Σαββάτου, ενώ το παρών έδωσε και ο υφυπουργός Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης.

Ανάμεσα σε αυτούς που είπαν το τελευταίο «αντίο» στην Κατερίνα Χέλμη ήταν η κόρη της, Μαίρη Βιδάλη, ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, η Άννα Φόνσου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Μαίρη Βιδάλη, ο Ρήγας Αξελός, ο Χάρης Ρώμας και η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

