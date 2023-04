Κοινωνία

Κακοκαιρία: Τα χαλάζι έντυσε… στα λευκά Φθιώτιδα και Βοιωτία (βίντεο)

Μεγάλη ανησυχία των αγροτών για τις καλλιέργειες.

Με σφοδρότητα χτύπησε το κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι του Σαββάτου (22/4) τη Δυτική Φθιώτιδα και τη Βοιωτία.

Ο καιρός επιδεινώθηκε ραγδαία από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν περισσότερο χειμωνιάτικο τοπίο παρά Απρίλιο. Η χαλαζόπτωση σε Λιβαδειά και Αλίαρτο ήταν τόσο έντονη που χρειάστηκε να επέμβει ακόμα και εκχιονιστικό μηχάνημα σε σημείο του οδικού δικτύου για να συνεχιστεί ομαλά η κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα στο επαρχιακό οδικό του νομού και κυρίως στο ύψος του χωριού Υψηλάντη ενώ χαλάζι έπεσε στον κάμπο των Βαγίων στη Θήβα ενώ το έστρωσε σε ορισμένα σημαία της επαρχιακής οδού Θήβας Λιβαδειάς.

Το ακραίο καιρικό φαινόμενα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει προκαλέσει ζημιές σε 10.000 στρέμματα σε καλλιέργειες δημητριακών.

Στην Αλίαρτο η έντονη χαλαζόπτωση που ακολούθησε την σφοδρή καταιγίδα σήμερα το μεσημέρι προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία στον δρόμο προς Μαυρομάτι αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να στείλουν εκχιονιστικό μηχάνημα να καθαρίσει το οδικό δίκτυο. Νωρίτερα οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν διακοπή ρεύματος στην περιοχή του Ελικώνα.

Το ίδιο σκηνικό και στη Φθιώτιδα.

Σε πολλές Κοινότητες του Δήμου Μακρακώμης, σημειώθηκαν καταρρακτώδεις βροχές, ενώ δεν έλειψαν και οι χαλαζοπτώσεις.

Από τη Σπερχειάδα και το Πλατύστομο, μέχρι και τη Μάκρη, η δυνατή βροχή συνοδεύτηκε από χαλάζι, καλύπτοντας ακόμη και τους δρόμους σαν να είχε χιονίσει.

Υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες για τα σιτάρια, που έχουν βγει, αλλά και για τις φιστικιές και τα ακτινίδια που είναι στην εποχή που αποτυπώνουν την καρποφορία τους.

Πηγή: lamiareport.gr, tvstar.gr

