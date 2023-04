Αθλητικά

Play out: “Μοιρασιά” στο ΟΦΗ - Αστέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισοπαλία στο Ηράκλειο μεταξύ ΟΦΗ και Αστέρα Τρίπολης, για τα play out του πρωταθλήματος.

Ισόπαλη 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Αστέρα Τρίπολης στο Ηράκλειο, για την 4η αγωνιστική των play out της Super League. Οι Κρήτες, που προγήθηκαν στο 25΄ με τον Μοσκέρα, παραμένουν αήττητοι στο μίνι πρωτάθλημα και έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους, ενώ οι Αρκάδες πήραν έναν σημαντικό βαθμό (μετά από δύο σερί ήττες), χάρη στο γκολ του Μπαρτόλο στο 40΄, στο ντεμπούτο του Γιάννη Δουβίκα στον πάγκο τους.

Ο Βάλντας Νταμπράουσκας είδε τα πλάνα του να ανατρέπονται μόλις στο 4ο λεπτό, όταν ο Τοράλ αποχώρησε τραυματίας. Τη θέση του πήρε ο Μοσκέρα και ήταν αυτός που έμελλε να ανοίξει το σκορ στο 25΄, όταν εκμεταλλεύθηκε την ασίστ του Μπάκιτς, απέφυγε πολύ ωραία τον Καρμόνα και πλάσαρε εύστοχα τον Τσιφτσή. Ο Αστέρας θα μπορούσε να απαντήσει δύο λεπτά αργότερα, αλλά ο Κρεσπί αστόχησε από καλή θέση, όμως και ο ΟΦΗ έφτασε πολύ κοντά στο 2-0, με το σουτ του Μεγιάδο στο 33΄ να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 39΄ ο Κρεσπί έχασε κι άλλη ευκαιρία, ακόμη μεγαλύτερη από την προηγούμενη, καθώς νικήθηκε σε τετ-α-τετ με τον Μανδά. Κι αφού δεν τα κατάφερε ως εκτελεστής, ο Ισπανός... έγινε δημιουργός ένα λεπτό αργότερα, βγάζοντας την ασίστ στον Μπαρτόλο που σκόραρε εξ επαφής, σε μία φάση όπου οι Λατίνοι της αρκαδικής ομάδας (Αλβαρες, Μπαράλες, Κρεσπί, Μπαρτόλο) «έκρυψαν τη μπάλα».

Το δεύτερο ημίχρονο στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» ήταν... σαν να μην έγινε ποτέ. Οι δύο ομάδες φάνηκαν να αρκούνται στην ισοπαλία, που ουσιαστικά επισφραγίζει την παραμονή του ΟΦΗ στην κατηγορία και κρατάει τον Αστέρα σε απόσταση -σχετικής- ασφαλείας από τις δύο τελευταίες θέσεις. Οι μοναδικές αξιόλογες στιγμές ήρθαν από δύο εκτελέσεις φάουλ, μία του Αλβαρες (61΄) που έφυγε άουτ και μία του Λάρσον (75΄) που απέκρουσε με υπερένταση ο Τσιφτσής.

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Μεγιάδο, Πασαλίδης, Βούρος - Ιγκλέσιας, Καστάνιο, Μπαράλες, Νέιρα

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Λάρσον, Θοράρινσον, Βούρος, Διαμαντής (85΄ Μαρινάκης), Πασαλίδης, Μεγιάδο (85΄ Περέα), Ντιουσέ, Μπάκιτς (63΄ Νέιρα), Τοράλ (4΄ Μοσκέρα / 63΄ Φελίπε), Ντίκο

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιάννης Δουβίκας): Τσιφτσής, Ατιένθα, Καστάνιο, Καρμόνα, Αλβαρες, Ιγκλέσιας, Μουνάφο (90΄+ Αλάγκμπε), Τιλίκα (86΄ Σανταφέ), Κρεσπί, Μπαρτόλο (77΄ Σίτο), Μπαράλες

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκηδόνα – Μητροκτονία: Το χρονικό της σύλληψης και τα πρώτα λόγια του 34χρονου

Κηδεία Κατερίνας Χέλμη: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό

Βόλος: στη φυλακή άνδρας που βρέθηκε για 7η φορά να οδηγεί μεθυσμένος