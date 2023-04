Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας από Θέρμη: Το δίλημμα είναι κοινωνική προστασία ή λεηλασία (βίντεο)

Με συνθήματα “να ‘τος να ‘τος ο πρωθυπουργός” και “Αλέξη γερά να φύγει η δεξιά” έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου στη βροχερή Θέρμη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας.

Κατά την έναρξη της ομιλίας του ανέφερε πως “κανένα καιρικό φαινόμενο δεν μπορεί να μας σταματήσει”, καθώς λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης άλλαξε το σημείο της επίσκεψης, η οποία εγινε τελικά στα γραφεία του κόμματος στο εμπορικό κέντρο “Πόλις Έλξη”.

Ο κ. Τσίπρας θυμήθηκε τα λεγόμενα της γιαγιάς του με καταγωγή από τη Θράκη και είπε χαριτολογώντας: “Δεν είμαι προληπτικός αλλά η βροχή είναι μπερεκετλίδικη”.

Μάλιστα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δε δίστασε να αναφερθεί στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας πως την ημέρα αποφάσισε ο ίδιος να προκηρύξει και επίσημα τις εκλογές, έγινε σεισμός στην Αθήνα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι προληπτικός. “Στις 21 Μαΐου σπάμε το ρόδι”, πρόσθεσε.

Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως “με τη δύναμη του ελληνικού λαού μπορούμε να φέρουμε τη αλλαγή και να συγκροτήσουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει τι του υποσχέθηκαν και τι έφεραν”.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στις πολιτικές της τωρινής κυβέρνησης ξεκαθαρίζοντας πως μόνο η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει την αλλαγή. “Ο λαός εξαναγκάζεται και ζει με τα κουπόνια, τη ζούγκλα των απλήρωτων υπερωριών, οι συνταξιούχοι έχασαν και τη 13η σύνταξη και τα αναδρομικά τους. Ζούμε μια γενικευμένη ανασφάλεια. Έρχεται η ώρα που ο ελληνικός λαός με την ψήφο του θα σπάσει το ρόδι για τη χώρα. Οι προβοκάτσιες και οι fake δημοσκοπήσεις θα επιστρατευθούν από αυτό το καθεστώς”.

Για το θέμα των αποστασιών στο κόμμα του Κυριακού Βελόπουλου, Ελληνική Λύση, τόνισε πως η οικογένεια Μητσοτάκη ξέρει πώς γίνονται.

Ο κ. Τσίπρας δε δίσταζε να αναφερθεί και στις δημοσκοπήσεις λέγοντας πως “δεν χρειάζεται να δούμε τις μπάρες των δημοσκοπήσεων, θα δούμε τις μπάρες στις εκλογές”.

Σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού για κυβέρνηση τερατωγένεσης με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως “το πιο τερατώδες είναι αυτό που διέπραξε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης με τις παρακολουθήσεις, την ακρίβεια, τη διάλυση του ΕΣΥ, την ιδιωτικοποίηση του νερού”.

Στη συνέχεια, ο αρχηγός της αξιωματικής αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις στις οποίες θα προβεί εφόσον εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Ο κ. Τσίπρας μίλησε για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ, επαναφορά της 13ης σύνταξης και επιστροφή των αναδομικών, μείωση τιμών με μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα και στα καύσιμα, κατάργηση του φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Τέλος, ο κ. Τσίπρας κάλεσε εκ νέου τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε debate, κάνοντας παράλληλα έκκληση προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς αλλά και στο ΕΣΡ για δίκαιη αντιμετώπιση.

“Το δίλημμα για τις εκλογές της 21ης Μαΐου είναι κοινωνική προστασία ή λεηλασία”, υπογράμμισε.

Παρόντες στην επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Θέρμη ήταν μεταξύ άλλων η Κατερίνα Νοτοπούλου βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, ο Σωκράτης Φάμελλος βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, η Δώρα Αυγέρη βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης αλλά και η Δώρα Τσαμπάζη, σύζυγος του ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαΐδη που έφυγε από τη ζωή.

Το πρωί, ο αρχηγός της αξιωματικός αντιπολίτευσης μετέβη στη Χαλκιδική όπου πραγματοποίησε περιοδεία στην αγορά των Νέων Μουδανιών και συνομίλησε με πολίτες.

Πηγή: Thestival.gr