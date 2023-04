Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Κολοσσός: Ο Μπέικον έδιωξε στο τέλος το άγχος

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά των πλέι οφ της Basket League έκανε απόψε, στο ΟΑΚΑ, απέναντι στον Κολοσσό, ο Παναθηναϊκός. Επικράτησε, στο πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων παιχνίδι, για την πρώτη φάση της post-season, με 85-76 και χρειάζεται, πλέον, ακόμη μια νίκη για να προκριθεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Κορυφαίοι για τους «πράσινους» ήταν οι Γιώργος Παπαγιάννης (16π., 8 ριμπάουντ), Ντέρικ Ουίλιαμς (15π.), Ντουέιν Μπέικον (15π., 6 ασίστ, 1 κλέψιμο). Ξεχώρισαν για τον Κολοσσό οι Κρίστοφερ Κόφι (18π., 8 ριμπάουντ), Χάρης Γιαννόπουλος (18π. με 5/9 τρίποντα). Υποβασταζόμενος άφησε το παρκέ για τους νησιώτες, με 2’27’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, ο Μάικλ Ντίξον. Ο Αμερικανός τραυματίστηκε σε φάση, μετά από επίθεση του Παναθηναϊκού, και δεν επέστρεψε στο ματς. Στην ίδια φάση τραυματίστηκε και ο Ντουέιν Μπέικον, ο Αμερικανός των «πράσινων» ωστόσο, επανέκαμψε στο παιχνίδι στην τρίτη περίοδο.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 45-36, 68-55, 85-76

Με επιθετικό πλουραλισμό (Μπέικον, Λι, Παπαγιάννης, Πονίτκα) και αμυντική αποτελεσματικότητα, ο Παναθηναϊκός, μετά το 2-2 στο δίλεπτο του ματς, προηγήθηκε με +10 στο 6’ (18-8). Οι πρωτοβουλίες του Κόφι επέστρεψαν στον Κολοσσό να μειώσει το σκορ (12’ 28-24). Ο Παναθηναϊκός υπερέχοντας στη ρακέτα (21-12 τα ριμπάουντ στο ημίχρονο και 41-29 συνολικά) και με τον Ουίλιαμς να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση, «απάντησε» με επιμέρους σκορ 14-8 και ξέφυγε εκ νέου με +10 στο 19’ (42-32). Απόσταση που στο 22’ πήγε στο +14 (52-38) και στο 28’ στο +15 (66-51).

Οι νησιώτες δεν εγκατέλειψαν τη μάχη. Πλησίασαν στους 5 πόντους στο 35’ (72-67) με τον Γιανγκ, αναγκάζοντας τον Σερέλη να καλέσει τάιμ άουτ. Στην επιστροφή στο παρκέ, με δύο τρίποντα και 2/2 βολές από τον Μπέικον, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με +13 στο 38’ (80-67) και τελείωσε το παιχνίδι.

Διαιτητές: Σώμος, Μαλαμάς, Κωνσταντινίδου

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: (Χρήστος Σερέλης): Λι 13 (3), Παπαγιάννης 16 (2), Μπέικον 15 (3), Πονίτκα 7, Μαντζούκας 5 (1), Π. Καλαϊτζάκης 4, Μποχωρίδης 2, Ουίλιαμς 15 (1), Γκριγκόνις 8, Γκουντάϊτις

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Κένταλ 9, Μορέιρα 6, Χρυσικόπουλος, Ντίξον 3 (1), Ιορδάνου 2, Γιανγκ 10 (1), Κόφι 18 , Κατσίβελης 10, Τιγκ, Γιαννόπουλος 18 (5), Χατζηνικόλας

