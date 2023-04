Αθλητικά

Play out: “Λυτρωτικά” για Λαμία, Ιωνικός και ΠΑΣ Γιάννινα

Οι κερδισμένοι της αγωνιστικής των play out. Η ισοπαλία - ανάσα για τον Ιωνικό και τα..δύσκολα για τους χαμένους.

Σημαντικό βήμα για να ανανεώσει την παρουσία της στη Super League πραγματοποίησε η Λαμία, που επικράτησε 1-0 του Ατρομήτου στο γήπεδο «Αθανάσιος Διάκος» και πανηγύρισε την τρίτη νίκη της στα τέσσερα παιχνίδια των play out. Το γκολ του Βέργου στο 54΄ ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση και έφερε την ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Από την άλλη πλευρά, οι «κυανόλευκοι» γνώρισαν την πρώτη ήττα τους στο μίνι πρωτάθλημα, αλλά δεν κινδυνεύουν.

Παρά τη διάθεση που έδειξαν και οι δύο ομάδες, το πρώτο ημίχρονο κύλησε με μόνο μία αξιόλογη φάση για τους γηπεδούχους, στο 20ο λεπτό, όταν ο Μεντίνα υποδέχθηκε τη μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, ελίχθηκε ωραία και έκανε το σουτ, το οποίο όμως πέρασε δίπλα από την εστία του Γιαννιώτη. Σε ό,τι αφορά τους Περιστεριώτες, η μοναδική φορά που πλησίασαν με αξιώσεις την αντίπαλη περιοχή ήταν στο 42΄, όταν στο παράλληλο γύρισμα του Κλωναρίδη δεν βρέθηκε συμπαίκτης του στην πορεία της μπάλας.

Στην πρώτη φάση του β΄ ημιχρόνου, ο διαιτητής Παπαδόπουλος υπέδειξε πέναλτι υπέρ της Λαμίας, σε μαρκάρισμα του Χατζηισαϊα στον Μαρτίνεθ, όμως μετά από εξέταση του βίντεο ανακάλεσε την απόφασή του. Οι γηπεδούχοι έδειξαν σαφώς πιο αποφασισμένοι μετά την ανάπαυλα και έφτασαν στο γκολ στο 54΄, με προβολή του Βέργου μετά από σέντρα του Αμπάντα, ενώ στο 59΄ ο Γιαννιώτας έσωσε την εστία του, αποκρούοντας το δυνατό σουτ του Μαρτίνεθ. Η Λαμία διατήρησε τον έλεγχο του παιχνιδιού και δεν απειλήθηκε, ακόμη κι όταν οπισθοχώρησε, ενώ στα τελευταία λεπτά «άγγιξε» σε δύο περιπτώσεις το 2-0, με τον Γιαννιώτη να κάνει μεγάλες επεμβάσεις στα σουτ του Τσούκαλου (86΄) και του Βασιλαντωνόπουλου (93΄).

Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Νούνιες - Κεσχρίντα, Ρομπάιγ

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Αμπάντα, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Σλίβκα (90΄+ Καραμάνος), Τζανδάρης, Νούνιες (87΄ Βασιλαντωνόπουλος), Μεντίνα (87΄ Μπεχαράνο), Μαρτίνεθ (76΄ Στάνκο), Βέργος (75΄ Τσούκαλος)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Ντε Μποκ, Κεσχρίντα, Χατζηισαϊας (69΄ Τζοβάρας), Μαυρομμάτης, Κουέν (68΄ Οικονομίδης), Καμαρά (46΄ Γκονζάλες), Ερλινγκμαρκ, Ρομπάιγ, Κλωναρίδης (78΄ Τζαβίδας), Κωτσόπουλος (73΄ Κιάρτανσον)

Ιωνικός: “Χρυσός” βαθμός στη Λειβαδιά

Στο ισόπαλο 2-2 έμειναν ο Λεβαδειακός και ο Ιωνικός στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των play out, σε ένα πολύ «γεμάτο» και συναρπαστικό ματς, με τρομερή ένταση κι ανατροπές και τους Νικαιώτες να «μιλούν» τελευταίοι με τον Τσιγκρίνσκι στο 85’, παίρνοντας έναν πολύτιμο βαθμό που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός στη μάχη της παραμονής. Ο Φαντιγκά έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα της Νίκαιας, με τον Λεβαδειακό να «γυρίζει» το σκορ με δύο γκολ των Γερεμέγεφ (50’) και Μεχία (56’), αλλά να μην καταφέρνει να κρατήσει το προβάδισμά του ως το τέλος, διότι ο Τσιγκρίνσκι «χτύπησε» πέντε λεπτά πριν το φινάλε, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Ο Λεβαδειακός μπήκε με πολύ πιο επιθετική διάθεση στον αγώνα και στο 17’ πλησίασε στο γκολ, όταν από εκτέλεση φάουλ ο Νίκας πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Χουτεσιώτης με τρομερή επέμβαση στη γωνία του έδιωξε σε κόρνερ. Στο 23’ ο Γκροφ απομάκρυνε ασταθώς την μπάλα με τον Κάνιας να γίνεται αποδέκτης, να πλασάρει με τη μία και τον γκολκίπερ του Λεβαδειακού να απομακρύνει σωτήρια σε κόρνερ.

Τρία λεπτά αργότερα ωστόσο (26’) η ομάδα της Νίκαιας πήρε προβάδισμα στο σκορ με ένα υπέροχο γκολ του Μπαντιαγκού Φαντιγκά. Ο μέσος των φιλοξενούμενων έφερε τη μπάλα μπροστά του κι έκανε ένα ωραίο σουτ, φαλτσαριστό σουτ έξω απ’ την περιοχή, στο αριστερό «παραθυράκι» του Γκροθ.

Η ομάδα της Βοιωτίας προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, αλλά δύο φορές ο Γερεμέγεφ απέτυχε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Στο 31’ βγήκε σε τετ α τετ με τον Χουτεσιώτη, αλλά λίγο πριν πλασάρει ο Τσιγκρίνσκι με σωτήριο τάκλιν απομάκρυνε σε κόρνερ. Δύο λεπτά αργότερα ο Σουηδός φορ βρήκε στην κόντρα μετά το λάθος του Ρομαό, αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε.

Στο δεύτερο 45λεπτο ο Λεβαδειακός μπήκε στο γήπεδο για να παίξει τα... ρέστα του και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης πολύ νωρίς. Στο 50’ ο Βρακάς, που είχε περάσει στο ημίχρονο ως αλλαγή στη θέση του Σαχπεκίδη, έκανε πολύ ωραία ενέργεια απ’ τα αριστερά κι έστρωσε την μπάλα προς τον Γερεμέγεφ, που με... σεντερφορίσια κίνηση (περιστροφή κι εκτέλεση) έφερε το ματς στα ίσα.

Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί τω γηπεδούχων, ήρθε κα το γκολ της ανατροπής. Στο 56’ ο Μεχία πήρε την κόντρα έξω απ’ την περιοχή και με ένα πολύ «γλυκό», φαλτσαριστό σουτ έκανε το 2-1 για τον Λεβαδειακό μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς υπό καταρρακτώδη βροχή.

Ο Ιωνικός βγήκε αμέσως στην επίθεση για να ψάξει το γκολ της ισοφάρισης και στο 66’ ο Γούλερι που είχε περάσει πέντε λεπτά νωρίτερα στο γήπεδο, έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ξαναφέρει τον αγώνα στα... ίσα, όμως ο Γκροφ απέκρουσε εντυπωσιακά.

Η επιμονή της νικαιώτικης ομάδας δικαιώθηκε στο 85’, όταν σε εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά ο Μύγας πήρε την πρώτη κεφαλιά ο Τσιγκρίνσκι τη δεύτερη, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Αρχικά ο Μανούχος δέχθηκε την υπόδειξη του β’ βοηθού Πέτρου Πάτρα ο οποίος έδειξε οφσάιντ, όμως έπειτα από τον έλεγχο των γραμμών απ’ το VAR το γκολ κατακυρώθηκε, με τον Ιωνικό να ισοφαρίζει σε 2-2.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Παζ, Νίκας, Γιαννιώτας – Φαντιγκά, Σάκιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Γκροφ, Χάμοντ, Βινίσιους, Τσάπρας, Λιάγκας, Παζ, Σαχπεκίδης (46’ Βρακάς), Νίκας, Μεχία (83’ Μπελμόντ), Γιαννιώτας (78’ Λούα-Λούα), Γερεμέγεφ.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτεσιώτης, Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Ρομαό, Μύγας, Σάκιτς, Μασάς (70’ Μάνος), Κάνιας, Φαντιγκά (61’ Γούλερι), Σεμπά, Μάντζης.

“Λιοντάρια” οι Ηπειρώτες επικράτησαν του Παναιτωλικού

Χρειάστηκε να περάσουν 3,5 μήνες για να επιστρέψει στις νίκες ο ΠΑΣ Γιάννινα. Έπειτα από 12 σερί αγώνες χωρίς τρίποντο (7 ισοπαλίες και 5 ήττες) ο «Άγιαξ της Ηπείρου» επικράτησε επί του Παναιτωλικού με 3-2 στους «Ζωσιμάδες» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των play out, σε ένα ματς με δύο ανατροπές και πολύ μεγάλη ένταση και παρέμεινε πάνω απ’ την επικίνδυνη ζώνη. Ο Παμλίδης με δύο γκολ (14’, 62’) κι ο Εραμούσπε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 78’ χάρισαν τη νίκη στην ομάδα της Ηπείρου απέναντι στους Αγρινιώτες που κατάφεραν να «γυρίσουν» το ματς με τους Χουάνπι (24’) και Καρέλη (56’), αλλά έμειναν ξανά με… άδεια χέρια.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ξεκίνησε πιο επιθετικά και είχε την πρώτη τελική στο ματς στο 8’ με το σουτ του Παμλίδη που μπλόκαρε δύσκολα ο Ανέστης. Την ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Τζίνο στο 12’, όμως στο 14’ οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα. Ο Παμλίδης έπιασε σουτ στην κίνηση εκτός περιοχής, μετά το στρώσιμο της μπάλας από τον Ροσέρο και έκανε το 1-0, με τους παίκτες της γιαννιώτικης ομάδας να αφιερώνουν το γκολ στον οπαδό του ΠΑΣ που νοσηλεύεται μετά το άγριο οπαδικό επεισόδιο στα Ιωάννινα.

Στο 24’ ο Παναιτωλικός έφερε το ματς στα ίσα, όταν από λάθος της άμυνας, ο Ξενιτίδης γύρισε προς τον Χουάνπι, ο οποίος πλάσαρε ωραία έξω απ’ την περιοχή και ισοφάρισε σε 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο η αγρινιώτικη ομάδα μπήκε καλύτερα και «γύρισε» το σκορ στο 56’. Από φάουλ του Χουάνπι από τα δεξιά, ο Καρέλης κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας, άπλωσε το πόδι του και βρήκε δίχτυα κάνοντας το 2-1 για τον Παναιτωλικό.

Η «απάντηση» του ΠΑΣ Γιάννινα ήταν άμεση. Σε σουτ του Παμλίδη, ο διαιτητής Κατοίκος έδειξε πέναλτι δείχνοντας ότι ο Μλάντεν χρησιμοποίησε το χέρι του για να απομακρύνει την μπάλα.

Ο Εραμούσπε ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά δεν νίκησε τον Ανέστη, ο οποίος απέκρουσε. Ακολούθησε νέο σουτ από τα αριστερά, με την μπάλα να στρώνεται εντέλει στον Παμλίδη, ο οποίος ισοφάρισε σε 2-2.

Η ομάδα των Ιωαννίνων συνέχισε το ίδιο επιθετικά και στο 74’ είχε δοκάρι με τον Εραμούσπε. Μετά την εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον στόπερ του ΠΑΣ, ο οποίος έκανε το σουτ από πλάγια, με την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και να φεύγει άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα (76’) ο διαιτητής Κατοίκοις ειδοποιήθηκε απ’ τον VAR, Αριστοτέλη Διαμαντόπουλο για να τσεκάρει μία φάση για χέρι του Μάρτενσον μέσα στην περιοχή. Έπειτα από on field review ο Αθηναίος ρέφερι, έδειξε ξανά την άσπρη βούλα. Ο Εραμούσπε ανέλαβε ξανά την ευθύνη της εκτέλεσης (παρά την αστοχία του στη φάση του 62’) κι αυτή τη φορά ευστόχησε κάνοντας το 3-2 για τον ΠΑΣ Γιάννινα, το οποίο παρέμεινε ως το φινάλε.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: Μπιλμπάο, Σόρια, Παμλίδης – Μλάντεν, Αναστασόπουλος, Αποστολάκης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Τσιντώτας, Σόρια, Εραμούσπε, Παντελάκης, Πήλιο, Ροσέρο (87’ Μπορταγκαράι), Γκίνο, Λιάσος, Μορέιρα (80’ Τζίμας), Μπάλαν, Παμλίδης.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αποστολάκης, Λάρσον, Μλάντεν, Στάγιτς (68’ Αναστασόπουλος), Ντίας (85’ Σενγκέλια), Μάρτενσον, Χενιτίδης (71’ Ντουάρτε), Κολοβός (84’ Μπουζούκης), Χουάνπι (84’ Ζοάο Πέδρο), Καρέλης.

