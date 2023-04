Πολιτική

Μητσοτάκης: Ο λαός δεν θέλει δεύτερη συμφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα Χανιά μίλησε απόψε ο Πρωθυπουργός. Ο απολογισμός του έργου της κυβέρνησης και οι στόχοι της επόμενης τετραετίας.

«Ο λαός δεν θέλει δεύτερη φορά στη συμφορά, αλλά στην προκοπή» διεμήνυσε απόψε από τα Χανιά στην πρώτη του ομιλία στην επισημη προεκλογική περίοδο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «η χώρα ξέφραγο αμπέλι δεν υπάρχει πια. Ο φράχτης στον Έβρο επεκτείνεται με την σφραγίδα της Ευρώπης, που απέρριψε την άθλια τροπολογία Παπαδημούλη που ζητούσε η άμυνα των εξωτερικών συνόρων να μην χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους, να την χρηματοδοτούν οι Έλληνες φορολογούμενοι», καθώς το Μεταναστευτικό αποτελεί μια απο τις κύριες αιχμές της «γαλάζιας» προεκλογικής εκστρατείας. Μάλιστα ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω από τα εθνικά μας δίκαια», ενώ σε ο,τι αφορά στον τομέα της οικονομίας ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε μια από τις κύριες προγραμματικές εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, ήτοι την αύξηση μισθών στον Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ύψους 25% έως το τέλος της επόμενης 4ετιας.

Ακολουθεί αναλυτικά η ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριακου Μητσοτακη στην Πλατεία Κατεχακη στα Χανιά

«Σας ευχαριστώ πατριώτες μου, Χανιώτισσες και Χανιώτες, νεοδημοκράτισσες και νεοδημοκράτες της Κρήτης. Σας αντιγυρίζω τη μεγάλη αγάπη που μου δείχνετε σήμερα. Περίμενα, βέβαια, ότι θα ήμασταν πολλοί στο παλιό λιμάνι μας, αλλά δεν φανταζόμουν ότι ακόμα και αυτό θα έμοιαζε μικρό μπροστά στη σημερινή εντυπωσιακή συγκέντρωση.

Ξέρετε καλά, πως από εδώ, από τις ρίζες μου, αντλώ πάντα δύναμη. Ο δικός σας ενθουσιασμός γίνεται το δικό μου κουράγιο και είναι η λεβεντιά της Κρήτης που με οπλίζει με αισιοδοξία, ώστε να κάνουμε καλύτερο το αύριο της δικής μας γενιάς, αλλά και της επόμενης.

Φίλες και φίλοι, δεν επέλεξα τυχαία να βρεθώ στο νησί μας αυτή τη μέρα. Είναι μια ημέρα σημαντική, καθώς νωρίτερα συναντήθηκα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δρομολογώντας τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών την 21η Μαΐου. Εκλογές που θα κερδίσουμε, που θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία.

Ολοκληρώνοντας, δηλαδή, την πρώτη μας τετραετία, όπως είχα εξ αρχής δεσμευθεί, για να αποδειχθεί έτσι, και με αυτόν τον τρόπο, ότι εννοούμε όσα λέμε. Όπως και το έργο μας δείχνει ότι προσπαθούμε να κάνουμε πράξη όσα συμφωνούμε με τους πολίτες.

Από τώρα λοιπόν, από σήμερα, αυτή την ώρα που σας μιλώ, θυροκολλείται στη Βουλή το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσής της. Ξεκινά και επίσημα η προεκλογική μας διαδρομή, με τα Χανιά μας να γίνονται αφετηρία μιας πορείας που θα καθορίσει ολόκληρο το μέλλον της χώρας.

Δεν θα μπορούσα, λοιπόν, να αρχίσω εγώ αυτή την πορεία από άλλο τόπο. Δε θα με άφηνε ούτε η καρδιά μου, αλλά ούτε και το μυαλό μου. Αλλά αυτό είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αλλά και η Μαρίκα Μητσοτάκη, που, πιστέψτε με, τους νιώθω σήμερα ανάμεσά μας να εμπνέουν τον αγώνα μας με το ίδιο, πάντα, πάθος για την Κρήτη και την Ελλάδα μας.

Φίλες και φίλοι, τα φωτεινά σας πρόσωπα, τα χαμόγελά σας, οι σημαίες σας σημαίνουν πολλά για μένα. Η φωνή σας, ειδικά η φωνή της νεολαίας μας απλώνεται πάνω από τη θάλασσα από άκρη σε άκρη στην πατρίδα μας.

Σήμερα οι Χανιώτισσες και οι Χανιώτες στέλνουν το δικό τους βροντερό μήνυμα ελπίδας. Ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης, ένα σύνθημα νίκης, ώστε Κωνσταντίνου και Ελένης να γιορτάσουμε στα γαλάζια. Μπλε θα είναι όχι μόνο η Κρήτη, θα είναι όλη η Ελλάδα. Όλη η επικράτεια.

Γιατί η Ελλάδα μας θυμάται, είδε και ξέρει. Δεν θέλει δεύτερη φορά στη συμφορά αλλά δίνει δεύτερη εντολή στην προκοπή. Και είναι αλήθεια, φίλες και φίλοι, ότι εδώ και τέσσερα χρόνια μαζί περάσαμε και ξεπεράσαμε πολλά. Από την υβριδική επίθεση στον Έβρο και τις μεταναστευτικές εισβολές μέχρι τις διαρκείς απειλές. Και από τα κύματα της πανδημίας ως τον πόλεμο της Ουκρανίας, τις αλυσιδωτές του συνέπειες, τη διεθνή ενεργειακή κρίση, τις εισαγόμενες ανατιμήσεις.

Φίλες και φίλοι, καμία κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά δεν αντιμετώπισε σε τόσο μικρό διάστημα τόσα μεγάλα εμπόδια και τόσες αντίξοες συνθήκες. Κι όμως, τις ξεπεράσαμε όλες. Και αυτές τις δυσκολίες, πολίτες και πολιτεία τις μετατρέψαμε σε επιτυχίες. Τα σύνορά μας έμειναν απόρθητα. Και με ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα που ξεπέρασε τα 50 δισεκατομμύρια στηρίχθηκαν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι θέσεις εργασίας. Είμαι σίγουρος ότι όλες οι επιχειρήσεις των Χανίων γνωρίζουν πολύ καλά τη στήριξη που τους παρείχαμε αυτά τα δύσκολα χρόνια.

Κυβέρνηση ξανά εξαρτάται από όλες και από όλους. Αλλά θα μας εμπιστευθεί και πάλι η ελληνική κοινωνία. Θα μας εμπιστευθεί, φίλες και φίλοι, γιατί πρώτα και πάνω από όλα τηρήσαμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Όταν είχα μιλήσει και πάλι εδώ στα Χανιά, πριν από τις εκλογές του Ιουλίου του '19, να σας θυμίσω λίγο τι είχα δεσμευτεί. Τι σας είχα πει ότι θέλουμε να κάνουμε.

Σας είχα πει ότι θέλω να μειώσω τους φόρους και τις εισφορές, να τονώσω το εισόδημα των Ελλήνων, να θωρακίσω τα σύνορά μας, να ενώσω την κοινωνία, και να αναβαθμίσω την Ελλάδα στο εξωτερικό. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι: τα κάναμε όλα αυτά; Η απάντηση είναι: ναι, τα κάναμε.

Ελαφρύνθηκαν οι πολίτες από πενήντα φόρους, οι ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν κατά τέσσερις μονάδες. Όλοι σας πληρώνετε, πλέον, 35% μικρότερο ΕΝΦΙΑ, πάνω από την προεκλογική μας δέσμευση. Ο συντελεστής στα φυσικά πρόσωπα φορολογίας έπεσε από το 22% στο 9%. Καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης και ουσιαστικά καταργήθηκε ο φόρος γονικών παροχών ώστε σήμερα εσείς, οι γονείς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, να μπορείτε να μεταβιβάζετε το βιός σας δωρεάν στα παιδιά και στα εγγόνια σας.

Ελαφρύναμε τους ώμους των πολιτών και τις πλάτες των επιχειρήσεων από βάρη ύψους 7 δισεκατομμυρίων. Φέτος, περίπου 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι είδαν για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια αυξήσεις κοντά στο 8%. Και όσοι αδικούνται, μιας και αναφέρατε τον κ. Κατρούγκαλο, όσοι αδικούνται ακόμα από την προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου ενισχύθηκαν με 200-300 ευρώ. Δεσμεύομαι ότι θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε αυτούς τους συνταξιούχους έως ότου οριστικά σβήσει η προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου.

Και όχι μόνο. Ο βασικός μισθός, τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ. Πού είναι σήμερα; Στα 780 ευρώ. Την ίδια ώρα που στην πατρίδα μας δημιουργήθηκαν 300.000 νέες θέσεις εργασίας.

Επενδύσεις και εξαγωγές καταγράφουν διαρκή ρεκόρ. Είναι και κάτι το οποίο το γνωρίζετε, το γνωρίζουμε καλά εμείς εδώ στην Κρήτη: ο τουρισμός και τα έσοδά του πάνε από το καλό στο καλύτερο και η φετινή χρονιά θα είναι ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό στην Κρήτη.

Η Ελλάδα, λοιπόν, του 2023 δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνη του 2015-2019. Τότε είχαμε κλειστές τράπεζες, μηδενική ανάπτυξη. Αντίθετα, σήμερα, ο τόπος αναπτύσσεται με ρυθμό τριπλάσιο της Ευρώπης. Οι επενδύσεις μας ξεπερνούν τα 15 δισεκατομμύρια ετησίως. Η ελληνική οικονομία βγήκε από την επιτήρηση, αναβαθμίστηκε 12 φορές.

Βρίσκεται ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα, από φθηνότερο δηλαδή δανεισμό επιχειρήσεων και νοικοκυριών και μόλις χθες, η Eurostat ανακοίνωσε ότι το 2022 έκλεισε για τη χώρα μας με πρωτογενές πλεόνασμα έναντι πρόβλεψης για έλλειμμα, μικρό μεν, αλλά πλεόνασμα. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες. Η οικονομία πηγαίνει καλύτερα από αυτό το οποίο εκτιμούσαμε κι εμείς.

Είναι μία δυναμική που γίνεται μεγαλύτερη σε συνάρτηση με το δημόσιο χρέος. Έπεσε 23 μονάδες. 23 μονάδες σε σχέση με το ΑΕΠ. Είναι η μεγαλύτερη μείωση πανευρωπαϊκά.

Και όλα αυτά τα χειροπιαστά δεδομένα είναι αυτά που με κάνουν με βεβαιότητα να λέω, εφόσον οι πολίτες μάς εμπιστευτούν και από τις εκλογές προκύψει ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σας εγγυώμαι -και εδώ από το Χανιά- ότι θα έχουμε επενδυτική βαθμίδα πριν το τέλος του 2023.

Αυτό σημαίνει έναν καινούριο κύκλο ευκαιριών για την πατρίδα. Έναν κύκλο ευκαιριών, τον πρόλογο του οποίου βιώνει ήδη η Κρήτη.

Γιατί παρά τις αλλεπάλληλες καταιγίδες που αντιμετωπίσαμε, δείτε λίγο την πρόοδο την οποία κάναμε εδώ, στο νησί μας. Μπορεί στον τόπο μας τίποτα να μην μας ευχαριστεί παρά μονάχα η κορυφή, αλλά κανείς δεν αμφισβητεί πόσο αυξήθηκε το ΑΕΠ της Κρήτης, πόσα επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν, παραπάνω από 1 δισ., πολλά από αυτά στα Χανιά. Στη θέση κάθε επιχείρησης που κλείνει, εδώ στην Κρήτη, ανοίγουν τρεις. Μόνο εδώ στα Χανιά δημιουργήσαμε 4.000 καινούργιες θέσεις εργασίας.

Και, βέβαια, μία κουβέντα και για τον πρωτογενή μας τομέα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα ενισχύθηκαν με φοροελαφρύνσεις και στοχευμένες ενισχύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ. Μειωμένος ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές, επιστροφή του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο, αναστολή του τέλους επιτηδεύματος. Μόνο εδώ, στην Κρήτη, διαθέσαμε παραπάνω από 130 εκατομμύρια.

Καταβλήθηκε το μεταφορικό ισοδύναμο, ενώ μέχρι τις 10 Μαΐου θα έχουν εκταμιευθεί και οι αποζημιώσεις σε όλη τη χώρα για ζημιές στις καλλιέργειες.

Αλλά, ακούστε. Ο Νίκος Καζαντζάκης έγραφε, «το ψέμα είναι ανανδρία». Γι' αυτό και είμαι εδώ όχι για υποσχέσεις, αλλά για λόγια, λίγα και καλά, που αποτυπώνονται σε πράξεις. Από εμένα ψέματα δεν πρόκειται να ακούσετε.

Γιατί, τι σας είχα πει εδώ για την Κρήτη μας, για τα μεγάλα έργα τα οποία δρομολογούμε, πριν από τέσσερα χρόνια; ΒΟΑΚ, λιμάνια, αεροδρόμια, ασφαλείς μεταφορές και τόνωση του τουρισμού. Αρδευτικά έργα ώστε να στηριχθεί η παραγωγή και τα χωριά μας. Και τρίτον, πολιτισμός και πράσινο για μία καλύτερη ζωή στις πόλεις μας

Σας κοιτώ, λοιπόν, στα μάτια και σας απαντώ: Στο Βόρειο Οδικό 'Αξονα ξεκίνησε κιόλας το πρώτο κομμάτι και αύριο υπογράφεται η σύμβαση για το δεύτερο κομμάτι, να μπουν μηχανήματα στο κομμάτι Χερσόνησος - Νεάπολη.

Αμέσως μετά θα έχουμε και τις οριστικές προσφορές για το μεγάλο κομμάτι, τη σύμβαση παραχώρησης από το Ηράκλειο στα Χανιά και μέχρι την Κίσσαμο. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο σας έχω πει: Θα παραδώσω στην Κρήτη έναν υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο από την Κίσσαμο ως τη Σητεία. Τον ΒΟΑΚ εμείς τον σχεδιάσαμε, εμείς τον χρηματοδοτήσαμε, εμείς τον αρχίσαμε και εμείς θα τον τελειώσουμε.

Στα λιμάνια τώρα. Έχουμε εργοτάξια παντού, από τα Σφακιά και την Παλαιόχωρα, μέχρι τον 'Αγιο Νικόλαο, τη Σητεία, τη Γαύδο. Στην τελική ευθεία μπαίνει και η νέα προβλήτα στον Ναύσταθμο της Σούδας. Και, βέβαια, το μεγαλύτερο ίσως αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, έως το 2027 -με τη δική σας βοήθεια εγώ θα είμαι ο Πρωθυπουργός που θα το εγκαινιάσει- θα έχουμε νέο διεθνή αερολιμένα στο Καστέλι, για να αυξήσει ακόμα περισσότερο τις αφίξεις στο νησί.

Για τα αρδευτικά δεν χρειάζεται να πω πολλά. Τα νερά του ποταμού Ταυρωνίτη που θα αρδεύουν καλλιέργειες σε Πλατανιά και σε Κίσσαμο, νέα γέφυρα στον Κερίτη. Για τον πολιτισμό, σήμερα εγκαινιάσατε μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού νέο μουσείο στη Μεσσαρά, στα Χανιά, ένα «κόσμημα» το νέο μας μουσείο. Και αυτό έγινε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Έργα ανάδειξης των μινωικών ανακτόρων, με πρόταση πολύ καινοτόμα η οποία θα κατατεθεί σύντομα στην UNESCO. Αλλά, βέβαια, και κάτι το οποίο αποτελούσε τον διακαή πόθο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη: Τα βουνά μας και ειδικά τα Λευκά Όρη γίνονται επιτέλους «Απάτητα βουνά» και προστατεύονται απόλυτα, προκειμένου να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε αυτόν τον μοναδικό φυσικό πλούτο που η φύση μας χάρισε τόσο απλόχερα.

Δείτε λίγο τι γίνεται εδώ γύρω μας στα Χανιά. Έργα τα οποία ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια. Την αποκατάσταση της δημοτικής αγοράς και του διατηρητέου που θα στεγάσει τη βιβλιοθήκη, μέχρι νέους ποδηλατοδρόμους. Το κολυμβητήριο της πόλης. Εκεί έμαθα να κολυμπώ μικρός, σε αυτό το κολυμβητήριο έμαθα να κολυμπώ. Ήταν υποχρέωσή μου να το ανακατασκευάσω.

Και νωρίτερα, μάλιστα, επισκέφτηκα το στρατόπεδο «Μαρκοπούλου». Επιτέλους παραχωρείται στο Δήμο με απόφαση αυτής της κυβέρνησης. 52 στρέμματα για έναν πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής για όλους τους Χανιώτες.

Φίλες και φίλοι, πριν από τέσσερα χρόνια κάποιοι μας έλεγαν ότι «η θάλασσα δεν έχει σύνορα». Κι έτσι, παραπάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστες όργωναν τον τόπο. Όμως, εκείνη η χώρα «ξέφραγο αμπέλι» δεν υπάρχει πια. Οι παράνομες ροές αποτρέπονται και σε πείσμα εκείνων των φωνών -θα το ξαναπώ εδώ, από την άλλη άκρη της Ελλάδος- ο φράχτης στον Έβρο επεκτείνεται. Και μάλιστα, με την σφραγίδα της Ευρώπης, που απέρριψε την άθλια τροπολογία Παπαδημούλη, η οποία ζητούσε η άμυνα των εξωτερικών συνόρων, προσέξτε, να μην χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους. Να την χρηματοδοτούμε όλοι εμείς, όλοι εσείς οι Έλληνες φορολογούμενοι.

Είναι οι ίδιοι και οι ίδιες φωνές που αργότερα μας είπαν ότι η άμυνα, τάχα, δεν είναι αυτοσκοπός, για να πάρουν την απάντησή τους. Με τι; 24 νέα μαχητικά Rafale, 86 εκσυγχρονισμένα F-16 Viper. Τα πρώτα σταθμεύουν, ήδη, εδώ στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα. Καινούργια ελικόπτερα, τεθωρακισμένα, πυρομαχικά. Αλλά και αυξήσεις στους ενστόλους.

Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό: αναγέννηση των ναυπηγείων μας και της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας. Γιατί για εμάς, αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση της οικονομικής ευημερίας είναι η προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω από τα εθνικά μας δίκαια.

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη όψη της άμυνας. Και αυτή, βέβαια, είναι η ενεργή διπλωματία. Εμείς εδώ στην Κρήτη το γνωρίζουμε καλύτερα. Εδώ υλοποιείται μια σημαντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ιόνιο τα χωρικά μας ύδατα απλώνονται πλέον στα 12 μίλια.

Και για πρώτη φορά -προσέξτε, μετά από πολλά λόγια, πολλές συζητήσεις- νοτιοδυτικά της Κρήτης ερευνούμε για τους φυσικούς μας πόρους. Για πρώτη φορά, κάνουμε σοβαρές σεισμικές έρευνες για να εντοπίσουμε υδρογονάνθρακες νοτιοδυτικά της Κρήτης. Και, βέβαια, εμείς είμαστε αυτοί που αποδείξαμε ότι μπορούμε να λύνουμε τις διαφορές μας με τους γείτονές μας, καθορίζοντας τις θαλάσσιες ζώνες με την Αίγυπτο.

Έγιναν, συνεπώς, όλα τέλεια αυτά τα τέσσερα χρόνια; Όχι, θα απαντήσω πρώτος εγώ. Όμως, με ειλικρίνεια θα προσθέσω ότι ποτέ αυτή η κυβέρνηση δεν επικαλέστηκε τις πολλές τρικυμίες που διαχειρίστηκε για να παραιτηθεί από τους στόχους της. Θα μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να έρθω σήμερα και να σας πω: μας έτυχαν τόσα πολλά, η μία κρίση μετά την άλλη, δεν είχα χρόνο να υλοποιήσω το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Δεν έγινε αυτό. Υπηρετήσαμε τους στόχους μας, τους πετύχαμε.

Αλλά από την άλλη, θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν μιλούσα εδώ λίγο παραπέρα, στην άλλη άκρη του λιμανιού, το 2019, δεν σας υποσχέθηκα θαύματα, δεν είμαι θαυματουργός, ούτε μάγος. Σας υποσχέθηκα μεθοδική δουλειά και μεγάλη προσπάθεια. Προσπάθεια που διαρκεί καθώς η Ελλάδα που χτίζουμε, αυτή η Ελλάδα που οραματιζόμαστε απέκτησε πια γερά θεμέλια. Έχει έτοιμους τους πρώτους ορόφους. Πρέπει τώρα να ολοκληρώσουμε το οικοδόμημα. Αλλά χρειάζεται, για να ολοκληρωθεί το οικοδόμημα της Ελλάδας που όλοι οραματιζόμαστε, η ίδια προσήλωση στο αρχικό σχέδιο και η ίδια προσοχή ώστε να αποφεύγονται σφάλματα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έλεγε ότι «οι μεγάλοι μαστόροι κάνουν τα μεγάλα λάθη». Και μην ξεχνάτε πως η χώρα που θέλουμε ξεκίνησε να οικοδομείται σ' ένα ερημωμένο οικόπεδο γεμάτο νάρκες.

Δείτε τι έγινε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, άντεξε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ναι, έχει υπερδιπλάσιες ΜΕΘ, έχει παραπάνω από 15.000 υγειονομικούς, παραπάνω από 1.000 από αυτούς είναι συνολικά στην Κρήτη. Έχει αμοιβές αυξημένες κατά 10%. Αλλά η υγεία μας παραμένει ο μεγάλος ασθενής. Γι' αυτό και θα διαθέσουμε 150 εκατομμύρια ευρώ μόνο για τον εκσυγχρονισμό των δομών υγείας στο νησί μας.

Και το ίδιο έγινε και στην παιδεία. Είμαι σίγουρος ότι ανάμεσά μας θα έχουμε κάποιους από τους 25.000 διορισμένους εκπαιδευτικούς στην παιδεία μας. Οι πρώτοι διορισμοί που έγιναν, πάλι μετά από 12 χρόνια. 2.500 μόνο στην Κρήτη. Από τα 62 Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, φτάσαμε τα 138. Στα μικρά μας παιδιά, στο νηπιαγωγείο διδάσκεται η ξένη γλώσσα και σύντομα κάθε ελληνική τάξη, από την Ε' δημοτικού και μετά, θα έχει διαδραστικούς πίνακες. 36.000 νέοι διαδραστικοί πίνακες για όλα τα σχολεία μας. Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αλλά, ξέρουμε ότι χρειάζονται και άλλες τομές, ιδίως στην επαγγελματική εκπαίδευση, στα πανεπιστήμιά μας, όπως και στο κράτος. Τα βήματα που έγιναν είναι μεγάλα.

Αναλογιστείτε ότι όταν ήρθαμε στα πράγματα η Πολιτική Προστασία ήταν μια διαλυμένη υπηρεσία. Στεγαζόταν, μάλιστα, σε ένα κτήριο ετοιμόρροπο. Δείτε την ειρωνεία. Αν γινόταν κανένας σεισμός, το πρώτο κτήριο το οποίο θα έπεφτε θα ήταν το κτήριο της Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα αποκτήσαμε μία αποτελεσματική υπηρεσία. Το «112» λειτουργεί και σώζει ζωές.

Το gov.gr έχει παραπάνω από 1.500 υπηρεσίες. Θυμάστε τη ζωή σας πριν; Τις ουρές, τις ταλαιπωρίες, το χάσιμο χρόνου για την πιο απλή συναλλαγή με το δημόσιο. Τελειώσανε όλα αυτά. Αλλά ξέρουμε, ότι η διοίκηση έχει ακόμα εστίες αναχρονισμού. Φάνηκε, δυστυχώς, και στην τραγωδία στα Τέμπη. Παγίδες που μπορούμε να ξεπεράσουμε, γιατί υπάρχει και ένας «καλός εαυτός» του δημοσίου.

Λέμε πολύ συχνά, το «κακό κράτος» και ασκούμε κριτική και δικαιολογημένη. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι κράτος είναι και το «112», κράτος είναι και η ΕΜΑΚ, η οποία πρώτη έσπευσε στην Τουρκία να βοηθήσει τη φίλη χώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Κράτος είναι και οι συνοριοφύλακες στον Έβρο που αγρυπνούν, η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ. Κράτος είναι και αυτό το οποίο οργάνωσε μία άψογη εκστρατεία εμβολιασμού σε όλη τη χώρα. Κράτος είναι και ο νέος ΕΦΚΑ, που τώρα βγάζει συντάξεις στην ώρα του. Κράτος είναι και αυτό που κάλεσε δωρεάν παραπάνω από 120.000 Ελληνίδες να κάνουν δωρεάν μαστογραφίες. Αυτό είναι το κράτος που θέλουμε και αυτό είναι το κράτος που θα έχουμε, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ψηλά τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας και της πατρίδας μας. Να στείλουμε από εδώ, από την Κρήτη, το μήνυμα της μεγάλης νίκης.

Φίλες και φίλοι, δεν είχα και δεν έχω σκοπό σε μία τόσο όμορφη, μεγάλη συγκέντρωση να σας κουράσω και να κάνω έναν πλήρη απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Δεν θέλω να μιλήσω για τα πολλά έργα, για το εργοτάξιο το οποίο έχουμε μετατρέψει τη χώρα, για τις μεταρρυθμίσεις που φέραμε, για το γεγονός ότι αυτή η Βουλή η οποία σήμερα διαλύεται, προσέξτε, ψήφισε 423 νόμους.

Κρατήστε από τη σημερινή μας συνάντηση ένα πράγμα: τη συνέπεια λόγων και πράξεων. Την εγγύηση στη νέα μας συμφωνία, που αύριο θα γίνει πραγματικότητα και θα γίνουν πραγματικότητα αυτά τα οποία σχεδιάζουμε.

Συγκρατήστε, όμως, και την ουσία του νέου κυβερνητικού μας προγράμματος. Θα έχουμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε αναλυτικά την Τετάρτη που μας έρχεται. Θα μιλήσουμε για μία Ελλάδα παραγωγική και κοινωνική, ψηφιακή και πράσινη -περιβαλλοντικά πράσινη, διότι θα είναι γαλάζια η Ελλάδα και σίγουρα τα Χανιά θα είναι γαλάζια-, δίκαιη και ισχυρή.

Κρατήστε πέντε μεγάλες προτεραιότητες. Το 2019 σας κοίταξα στα μάτια και σας είπα: δεσμεύομαι ότι θα μειώσω τους φόρους για όλες και για όλους. Σήμερα σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω: η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία των καλύτερων μισθών για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς μας κατά 25% σε μια τετραετία και το 2024 θα ισχύσει στο δημόσιο, επιτέλους.Διότι οι απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων είναι παγωμένες εδώ και πολλά χρόνια, το νέο ενιαίο μισθολόγιο. Ο σκοπός μου είναι απλός. Το σύνολο των εργαζόμενων στην Ελλάδα πρέπει επιτέλους και γρήγορα να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και με τον ίδιο τρόπο πρέπει να σβήσει και θα σβήσει το τέλος επιτηδεύματος, καθώς θα βελτιώνεται η φορολογική συμμόρφωση.

Δεύτερη προτεραιότητα: αξιοπρεπής δημόσια υγεία. Κάτι που σημαίνει ότι η Πολιτεία ξεκινά από την πρωτοβάθμια φροντίδα, από ένα ευρύ φάσμα προληπτικών εξετάσεων για όλους τους πολίτες, για όλα τα βασικά νοσήματα.

Προσωπικός Γιατρός, ψηφιακός ιατρικός φάκελος. Ξέρετε πια ότι μπορείτε να παίρνετε τις εξετάσεις σας στο κινητό σας. Αλλά πιο σημαντική παρέμβαση, πλήρης εκσυγχρονισμός των 80 νοσοκομείων, ειδικά στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, το τονίζω. αι τα 156 κέντρα υγείας της χώρας μας εκσυγχρονίζονται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και 10.000 πρόσθετοι νοσηλευτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εκεί πάσχουμε κυρίως.

Ένα πιο αποτελεσματικό δημόσιο, στελέχη τα οποία θα εισάγονται με ενιαίους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Θα εργάζονται με ψηφιακή κάρτα, θα αξιολογούνται ώστε οι επιδόσεις τους να επιβραβεύονται. Θέλουμε να μπορούμε να επιβραβεύουμε τους καλούς δημόσιους υπαλλήλους και οι αδυναμίες τους να θεραπεύονται. Μέσα στην επόμενη τετραετία το 100% των διαδικασιών στο δημόσιο θα είναι ψηφιακό. Το gov.gr που έχετε δει, είναι μόνο η αρχή.

Τέταρτη προτεραιότητα, γιατί βλέπω και πολλούς νέους, πολλά νέα παιδιά εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη νεολαία μας, την ΟΝΝΕΔ, τους φοιτητές του Πολυτεχνείου μας. Καλύτερη στέγη για τη νεολαία. Μεγάλη πρόκληση για εμένα, εκτός από τα έργα τα οποία κάνουμε για να αποκτήσει το Πολυτεχνείο φοιτητική στέγη, με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συγκρατήστε τη μεγάλη σημασία που αποδίδω στο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Ξέρετε τι είναι για ένα νέο άνθρωπο να ξέρει πια ότι μπορεί να αποκτήσει το σπίτι του και να πάρει ένα δάνειο και να πληρώνει χαμηλότερη δόση από αυτό το οποίο θα πλήρωνε εάν νοίκιαζε σπίτι, αλλά τελικά το σπίτι θα του μείνει; 10.000 νέοι θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα αυτό. Έχω δεσμευτεί ότι από τη στιγμή που θα εξαντληθεί, θα διπλασιάσω τα κονδύλια. Γιατί τα νέα μας παιδιά πρέπει να ξέρουν ότι μπορούν να αποκτήσουν και αυτά το δικό τους σπίτι.

Κοινωνική αντιπαροχή: σε δημόσιες εκτάσεις μπορούν να χτίζονται, με ιδιωτικούς πόρους, σύγχρονα διαμερίσματα, για να μην έχουμε ακίνητη περιουσία η οποία σχολάζει και δεν αξιοποιείται.

Και τελευταία μου δέσμευση, αδιαπραγμάτευτη: η ισχυρή Ελλάδα. Η συνέχιση του αμυντικού μας προγραμματισμού. 68 εξοπλιστικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται και μία συνεπής πολιτική στο μεταναστευτικό, η οποία θα συνοδεύεται από παράλληλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Ασφαλώς με τη χώρα μας να διεκδικεί τη θέση που της αξίζει στο διεθνές προσκήνιο. Με μια φωνή η οποία ακούγεται ηχηρή παντού. Από το Αμερικανικό Κογκρέσο και τις Βρυξέλλες, μέχρι κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτισσες και νεοδημοκράτες από τα Χανιά και την Κρήτη, λέω πάντα ότι από την σύγκρουση με τους αντιπάλους μας, προτιμώ τη σύγκριση. Αλλά υπάρχει απέναντι στο δικό μας πυκνό έργο και στους σαφείς στόχους που μόλις ανέφερα, μια αντιπολίτευση.

Για πάμε να δούμε τι είναι αυτή η αντιπολίτευση. Μια τετραετία αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, τέσσερα χρόνια τώρα, όχι σε όλα και ναι στο τίποτα. Προσέξτε, όχι στις αμυντικές συμφωνίες, όχι στους εθνικούς εξοπλισμούς, όχι στο φράχτη στον Έβρο, όχι στις επενδύσεις, όχι στις φοροελαφρύνσεις. Όχι, ακόμα, προσέξτε -και έχω μία ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτό- όχι και στα δικαιώματα των πολιτών με αναπηρία.

Από την άλλη, ναι στο ψέμα, πότε διασύροντας τη χώρα διεθνώς, όπως και χθες έκανε και πάλι ο κ. Τσίπρας. Με το υποκριτικό σύνθημα, ποιο είναι το κεντρικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ; «Δικαιοσύνη παντού». «Δικαιοσύνη παντού», όταν δίπλα του έχει τον καταδικασμένο 13-0 στο Ειδικό Δικαστήριο, κ. Παππά.

Και δεν θα ασχοληθώ με τον διχαστικό «Πολακισμό», που είναι το άλλο πρόσωπο του κ. Τσίπρα. Εγώ θέλω να έχω ψηλά την εικόνα του τόπου μου. Δεν θα ασχοληθώ με τα λεφτόδεντρα που πάλι ανακάλυψε. 45 δισεκατομμύρια σάς τάζει, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν μόνο σε δύο ενδεχόμενα: είτε σε νέα φοροεπιδρομή, είτε σε πτώχευση και σε καινούργιο μνημόνιο. Αλλά σε αυτά έχει απαντήσει από καιρό ο Βιτσέντζος Κορνάρος: «όποιος τα ψέματα λαλεί, δίχως αντρειά λογάται».

Θα κατηγορήσω, όμως, τον κ. Τσίπρα για δύο επιλογές του, που έγιναν σε διαφορετικό χρόνο αλλά, προσέξτε, συνδέονται με το σήμερα. Πρώτον, για την αδιανόητη πρόσφατη απόφασή του να γίνει εξαίρεση στο δημοκρατικό τόξο, αρνούμενος τη ρύθμιση που προστατεύει τη Βουλή από τους μεταμφιεσμένους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής.

Και δεύτερον, για την ύπουλη μεθόδευσή του φεύγοντας εκείνος, αφού είχε εκλεγεί δύο φορές, προσέξτε, με ενισχυμένη αναλογική, να αφήσει πίσω του την «παγίδα» της απλής αναλογικής. Πρόκειται για δύο κινήσεις που έγιναν με στόχο να βλάψουν τη Νέα Δημοκρατία. Όμως και οι δύο βλάπτουν τελικά την ίδια την Δημοκρατία. Η μία κλείνοντας το μάτι στο φασισμό και η δεύτερη φέρνοντας κοντά τον κίνδυνο της ακυβερνησίας.

Απειλές που πρώτοι εμείς, οι φιλελεύθεροι δημοκράτες της Κρήτης, αντιλαμβανόμαστε. Γι' αυτό και εμείς πρώτοι δεν θα τους κάνουμε το χατίρι. Δεν θα κάνουμε το χατίρι σε αυτούς που επιχειρούν να βάλουν την πατρίδα μας σε νέες περιπέτειες.

Πώς θα το κάνουμε αυτό; Με την ψήφο μας την 21η Μαΐου. Γιατί τότε καλούμαστε να απαντήσουμε σε κάποια απλά ερωτήματα: Βαδίζουμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω; Θέλουμε αποτέλεσμα ή επιστροφή στα ψέματα; Θέλουμε το χθες με φόρους και περικοπές ή θέλουμε το αύριο με καλύτερες αμοιβές;

Θέλουμε κυβέρνηση που θα νικά στις τρικυμίες ή κάποιον που θα ναυαγεί στις δυσκολίες; Θέλουμε πατρίδα απελπισμένη ή πατρίδα θωρακισμένη; Θέλουμε τελικά ηγέτη με φωνή στο εξωτερικό ή άφωνο επισκέπτη με το μυαλό στο εσωτερικό; Με άλλα λόγια και πολύ απλά: Θέλουμε Νέα Δημοκρατία με Πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή θέλουμε ΣΥΡΙΖΑ με Πρωθυπουργό Τσίπρα; Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα στο οποίο θα απαντήσουν οι πολίτες την 21η Μαΐου.

Όσο απλά, όμως, είναι τα παραπάνω διλήμματα, τόσο προφανής, φίλες και φίλοι, είναι και η ανάγκη της σταθερότητας. Δεν θα εκλείψουν οι δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Και σε ένα αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον που θα γίνεται διαρκώς ολοένα και πιο περίπλοκο, η Ελλάδα χρειάζεται καθαρό ορίζοντα στη διαδρομή της και καθαρή λύση στην κορυφή της. Πολύ περισσότερο όταν οι αντίπαλοί μας δεν έχουν αρχές.

Προσέξτε, είμαι απολύτως πεπεισμένος, αν οι αριθμοί τους το επιτρέπουν, τότε να το ξέρετε θα συνασπιστούν ακόμα κι αν ηττηθούν. Ήδη, μάλιστα, άρχισαν να αναζητούν τρόπους να μπορούν να παρακάμψουν τη λαϊκή βούληση. Είναι το σενάριο της «πολιτικής τερατογένεσης», για το οποίο ήδη είχα προειδοποιήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ποια είναι αυτή; Θέλω να το φανταστείτε λίγο, μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ - Βαρουφάκη, ο ίδιος Βαρουφάκης που τώρα λέει πάλι ότι θα ξανακλείσει τις τράπεζες, με Πρωθυπουργό Τσίπρα και με αντάλλαγμα τη μονιμοποίηση της απλής αναλογικής. Ένας δικός τους διπλός στόχος, που συνιστά όμως έναν διπλό όλεθρο για την Ελλάδα. Ένα ενδεχόμενο, όχι πολύ πιθανό, αλλά υπό προϋποθέσεις υπαρκτό. Ένας τρόπος μόνο υπάρχει να αποτραπεί: Ισχυρή Νέα Δημοκρατία, καθαρή νίκη στις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Όμως και κάτι ακόμα, ο κίνδυνος της επόμενης μέρας δεν έχει μόνο την όψη μιας κυβέρνησης «κουρελού», αλλά μπορεί να πάρει και τη μορφή μιας αταίριαστης συνεργασίας, που είναι το άλλο πρόσωπο της παραλυσίας.

Ενός σχήματος, για να το πω διαφορετικά, οι αποφάσεις του οποίου θα στηρίζονται κάθε φορά σε παζάρια ή σε συζητήσεις και τη λειτουργικότητα του οποίου θα την αντιλαμβάνεται κανείς, μόνο αν κάνει μια προσομοίωση στην πραγματικότητα.

Για σκεφτείτε λίγο μια τέτοια κυβέρνηση το βράδυ της κρίσης στον Έβρο. Για σκεφτείτε μια τέτοια κυβέρνηση μπροστά στις μεγάλες οικονομικές επιλογές ή την ώρα μιας ξαφνικής τουρκικής πρόκλησης. Ε, λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα της απλής αναλογικής.

Στη γειτονική Βουλγαρία οδεύουν σε έκτες εκλογές. Προσέξτε, σε έκτες εκλογές μέσα σε δύο χρόνια. Πρέπει αυτές τις εξελίξεις να τις αποτρέψουμε. Και γι' αυτό και η κάλπη της 21ης Μαΐου είναι τόσο καθοριστική. Δεν χωρούν επιπολαιότητες, δεν χωρούν «αψήφιστες» ψήφοι. Αυτή θα καθορίσει, τελικά, ποιος θα κυβερνήσει. Και όσο πιο βροντερό είναι το μήνυμά της, τόσο πιο εύκολα η δεύτερη εκλογή θα δώσει δύναμη στο νικητή να κυβερνήσει σωστά τη χώρα.

Για αυτό και με πέντε απλές λέξεις, η απόφαση είναι μόνο μια: Αυτοδύναμη Ελλάδα, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Και αυτή την προοπτική της ελπίδας σάς ζητώ σήμερα να κάνουμε πραγματικότητα με τον αγώνα που ξεκινάμε. Εξηγώντας σε κάθε πολίτη τα πολλά που έγιναν, τα πολλά περισσότερα τα οποία πρέπει να γίνουν, χωρίς να βάλουμε, προς Θεού, σε κίνδυνο τις κατακτήσεις μας, χωρίς όμως και εκπτώσεις στις διεκδικήσεις μας.

Ακούγοντας τη φωνή της κοινωνίας, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες μας, αλλά και αλλάζοντας τον τόπο, αλλάζουμε και εμείς μαζί με τον τόπο. Έτσι γινόμαστε καλύτεροι, έτσι γινόμαστε πιο έμπειροι. Έχοντας δίπλα μας -και αυτό το μήνυμα έχει μεγάλη αξία στην Κρήτη- κάθε πολίτη που δεν έχει κομματικές παρωπίδες. Κάθε πολίτη που πιστεύει στον υπεύθυνο πατριωτισμό και στον δημιουργικό εκσυγχρονισμό. Σ' ένα μεγάλο ρεύμα προόδου που ζητά σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια στην τροχιά ανάπτυξης που έχει η χώρα μας.

Είναι, φίλες και φίλοι, μία συναρπαστική μάχη. Είναι μία μάχη που την ξεκινώ σήμερα από την πατρογονική μου γη. Από εσάς, από το χειροκρότημά σας, από το χαμόγελό σας αντλώ δύναμη, αντλώ σιγουριά για την ελπίδα και για το αύριο.

Εμπρός, λοιπόν, Χανιά, σηκώστε από τα δικά σας νερά το μεγάλο κύμα της νίκης που θα απλωθεί σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Και αφήστε τον δροσερό άνεμο των Λευκών Ορέων να μεταφέρει το μήνυμά του σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.

Στις 21 Μαΐου όλη η Κρήτη θα είναι γαλάζια, σαν τη θάλασσα και τον ουρανό της. Όπως γαλάζια θα είναι και η Ελλάδα. Μια Ελλάδα που δεν γυρίζει πίσω, αλλά προχωρά σταθερά, τολμηρά και μόνο μπροστά.

Σας ευχαριστώ για αυτή τη συγκλονιστική παρουσία. Ψηλά τις καρδιές και τις σημαίες, η νίκη είναι γένους θηλυκού σαν την Ελλάδα, την Κρήτη και τη Δημοκρατία. Για αυτό και θα είναι δική μας, νίκη όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό αγώνα, καλή δύναμη».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Κανελλόπουλος: Επαναλειτούργησε το “ΕΑΝ...” για να “κατέβει” ο Κασιδιάρης

Χαλκηδόνα – Μητροκτονία: Το χρονικό της σύλληψης και τα πρώτα λόγια του 34χρονου

Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 55χρονος για απόπειρα αρπαγής ανήλικου