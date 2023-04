Life

Πρίγκιπας Λούις: Νέες φωτογραφίες με αφορμή τα γενέθλια του (εικόνες)

Στην δημοσιότητα έδωσε το παλάτι νέες φωτογραφίες του πρίγκιπα Λούις με αφορμή τα γενέθλια του τέταρτου στην σειρά διαδοχής του Βρετανικού Θρόνου.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ, και η σύζυγός του Κέιτ, έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα δύο νέες φωτογραφίες του μικρότερου γιου τους, με αφορμή τα πέμπτα γενέθλιά του.

Η φωτογράφος Μίλι Πίλκινγκτον απαθανάτισε προ ημερών τον πρίγκιπα Λούις στο Ουίνδσορ.

Στην πρώτη φωτογραφία ο μικρός πρίγκιπας διακρίνεται μέσα σε ένα καρότσι κήπου που το σπρώχνει η μητέρα του, ενώ η δεύτερη είναι ένα κοντινό πλάνο του χαμογελαστού Λούις που κοιτάζει στο πλάι της κάμερας.

Ο Λούις είναι εγγονός του βασιλιά Καρόλου Γ’ και τέταρτος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, πίσω από τον πατέρα του, Ουίλιαμ, και τα αδέλφια του, Τζορτζ και Σάρλοτ.

