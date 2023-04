Κοινωνία

Missing Alert για 64χρονη - Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αν μπορείτε να βοηθήσετε για τον εντοπισμό της 64χρονης. Αγωνιούν οι δικοί της άνθρωποι, Τι αναφέρει ο Σύλλογος "Το Χαμόγελο του Παιδιού'.

"Συναγερμός" έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 64χρονης από την περιοχή της Πετρούπολης.

Σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που σήμανε Missing Alert,αναφέρονται τα εξής:

«Στις 22 Απριλίου 2023 εξαφανίστηκε από την περιοχή της Πετρούπολης η Ευανθία Τσιμπούκη,64 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Ευανθίας Τσιμπούκη στις 22 Απριλίου 2023 βραδινές ώρες και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος των οικείων της.

Λόγω δυσκολιών στην επικοινωνία και έλλειψης προσανατολισμού, η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Ευανθία Τσιμπούκη έχει ύψος 1,55 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε πράσινη αθλητική ζακέτα, πράσινη αθλητική φόρμα και μπλε παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ».

Ειδήσεις σήμερα:

Πλαταμώνας: 19χρονος ο νεκρός στο τροχαίο με λεωφορείο και δύο ΙΧ (εικόνες)

Πρίγκιπας Λούις: Νέες φωτογραφίες με αφορμή τα γενέθλια του (εικόνες)

Ολλανδία: Ποτήρι με μπύρα προκάλεσε οριστική διακοπή αγώνα (εικόνες)